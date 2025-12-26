EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Семейную пару обвинили в хищении собранных на лечение сына денег

2 минуты чтения 15:09

В Казахстане Даулета и Толкын Тотакановых обвинили в мошенничестве и отмывании денег после проведенного ими сбора средств на лечение сына. Прокурор попросил суд назначить им семь лет лишения свободы, утверждая, что супруги потратили большую часть пожертвований на казино, брендовые вещи и недвижимость. Как пишет местное издание Orda.kz, всего Тотакановым удалось собрать 1,5 миллиарде тенге (около 200 миллионов рублей).

Сын Алишер, страдающий ДЦП, родился у супругов в 2019 году. С 2020 по 2024 год семейная пара регулярно публиковала в соцсетях видео с призывом пожертвовать деньги на лечение мальчика. Начальной целью сбора была сумма всего в 50 миллионов тенге, однако за годы собрать удалось в несколько десятков раз больше. 

Как утверждает обвинение, большая часть собранных денег — 481 миллион тенге (74 миллиона рублей) — Тотакановы потратили на оплату таргетинговой рекламы в социальных сетях. Еще 349,5 миллиона тенге (53 миллиона рублей) ушли у молодых родителей на погашение долгов. При этом 110 миллионов тенге (17 миллионов рублей) они потратили на «недвижимое и движимое имущество», а еще 9,7 миллиона тенге на вещи премиальных брендов и ставки в казино. На лечение сына родители в итоге потратили только 6,4 миллиона тенге (миллион рублей) из полутора миллиардов собранных донатов.

Выступая в свою защиту, Толкын Тотаканова утверждала, они с мужем находились в «жесткой долговой кабале», заняв денег на лечение сына в неких людей в Турции. По словам обвиняемой, кредиторы знали о сборах на лечение и контролировали счета, а на супругов ежедневно давили.

Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Это помогло Украине выстоять в войне, а россиянам теперь не на чем ездить и летать
Экономика33 минуты чтения

«Я занимала деньги только ради лечения своего сына. Сначала это выглядело как помощь, потом проценты, а потом угрозы, давление, угрозы убийством», — рассказала Тотаканова.

Адвокат подсудимых Азамат Байкенов также заявил, что супруги вынуждены были брать в долг деньги у частных лиц под крупные проценты, а перепродажей имущества занимались не для обогащения, а для обслуживания долгов. Он также утверждал, что на лечение Алишера родители потратили не 6,4, а 160 миллионов тенге (24,5 миллиона рублей).

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Экономика
Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Это помогло Украине выстоять в войне, а россиянам теперь не на чем ездить и летать
00:01
Советская пропаганда называла их людоедами
Политика
Советская пропаганда называла их людоедами
Целый народ насильно депортировали в Сибирь, потому что Сталин считал их предателями
00:01 25 декабря
Самая известная серийная убийца в России
Криминал
Самая известная серийная убийца в России
Она жестоко убила несколько десятков человек. Но ее не наказывали годами, пока дело не дошло до самой верхушки власти
00:01 24 декабря
Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
Экономика
Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
«Роснефть» скрывает проблемы и делает вид, что у нее все хорошо, но это не так. Что дальше?
00:01 23 декабря
Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Мир
Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Они заводят сотни наследников с помощью суррогатных матерей в США
00:01 22 декабря
Странные узлы
Криминал
Странные узлы
Серийный убийца много лет проникал в квартиры, грабил и убивал их владельцев. Поймать его удалось только потому, что он не смог держать язык за зубами
17:00 21 декабря

Самое читаемое

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников