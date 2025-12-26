Семейную пару обвинили в хищении собранных на лечение сына денег

В Казахстане Даулета и Толкын Тотакановых обвинили в мошенничестве и отмывании денег после проведенного ими сбора средств на лечение сына. Прокурор попросил суд назначить им семь лет лишения свободы, утверждая, что супруги потратили большую часть пожертвований на казино, брендовые вещи и недвижимость. Как пишет местное издание Orda.kz, всего Тотакановым удалось собрать 1,5 миллиарде тенге (около 200 миллионов рублей).

Сын Алишер, страдающий ДЦП, родился у супругов в 2019 году. С 2020 по 2024 год семейная пара регулярно публиковала в соцсетях видео с призывом пожертвовать деньги на лечение мальчика. Начальной целью сбора была сумма всего в 50 миллионов тенге, однако за годы собрать удалось в несколько десятков раз больше.

Как утверждает обвинение, большая часть собранных денег — 481 миллион тенге (74 миллиона рублей) — Тотакановы потратили на оплату таргетинговой рекламы в социальных сетях. Еще 349,5 миллиона тенге (53 миллиона рублей) ушли у молодых родителей на погашение долгов. При этом 110 миллионов тенге (17 миллионов рублей) они потратили на «недвижимое и движимое имущество», а еще 9,7 миллиона тенге на вещи премиальных брендов и ставки в казино. На лечение сына родители в итоге потратили только 6,4 миллиона тенге (миллион рублей) из полутора миллиардов собранных донатов.

Выступая в свою защиту, Толкын Тотаканова утверждала, они с мужем находились в «жесткой долговой кабале», заняв денег на лечение сына в неких людей в Турции. По словам обвиняемой, кредиторы знали о сборах на лечение и контролировали счета, а на супругов ежедневно давили.

«Я занимала деньги только ради лечения своего сына. Сначала это выглядело как помощь, потом проценты, а потом угрозы, давление, угрозы убийством», — рассказала Тотаканова.

Адвокат подсудимых Азамат Байкенов также заявил, что супруги вынуждены были брать в долг деньги у частных лиц под крупные проценты, а перепродажей имущества занимались не для обогащения, а для обслуживания долгов. Он также утверждал, что на лечение Алишера родители потратили не 6,4, а 160 миллионов тенге (24,5 миллиона рублей).