EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Россиянка спасла жизнь женщине во время многочасового перелета

2 минуты чтения 09:33

Жительница Приморья спасла жизнь гражданке КНДР во время многочасового перелета из Владивостока в Москву. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на региональный минздрав.

Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Это помогло Украине выстоять в войне, а россиянам теперь не на чем ездить и летать
Экономика33 минуты чтения

При этом самочувствие самого врача также было не идеальным — в Москву педиатр Ольга Теберекова летела для обследования после очередного курса химиотерапии. Однако она откликнулась на просьбу экипажа об оказании экстренной медицинской помощи.

Через три часа после начала полета состояние одной из пассажирок резко ухудшилось — появились угнетение сознания и выраженный отек языка, резко снизилось артериальное давление, возникли нарушения сердечного ритма. Эти признаки указывали на анафилактический шок, отметили в министерстве.

Ситуация осложнилась тем, что у экипажа не было связи с землей, а сама женщина не знала ни русского, ни английского. При этом до посадки по плану оставалось около пяти часов — журналисты отметили, что в один момент состояние кореянки ухудшилось настолько, что экстренная помощь ей потребовалась в течение нескольких минут.

Врач помогала кореянке прямо в салоне самолета, для этого экипаж разложил пассажирские кресла в горизонтальное положение. Женщине потребовались инфузионная терапия (введение препаратов через капельницы), постоянная кислородная поддержка, а также экстренное введение адреналина.

Последнюю процедуру пришлось повторить, поскольку состояние пассажирки в первые три часа оставалось нестабильным. Врачу помогал как экипаж, так и другие пассажиры — Теберекова поблагодарила их в своем комментарии.

Состояние кореянки удалось стабилизировать, а самолет долетел до планируемого места назначения и приземлился в московском аэропорту Шереметьево. Там женщину забрала бригада скорой помощи.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Экономика
Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Это помогло Украине выстоять в войне, а россиянам теперь не на чем ездить и летать
00:01
Советская пропаганда называла их людоедами
Политика
Советская пропаганда называла их людоедами
Целый народ насильно депортировали в Сибирь, потому что Сталин считал их предателями
00:01 25 декабря
Самая известная серийная убийца в России
Криминал
Самая известная серийная убийца в России
Она жестоко убила несколько десятков человек. Но ее не наказывали годами, пока дело не дошло до самой верхушки власти
00:01 24 декабря
Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
Экономика
Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
«Роснефть» скрывает проблемы и делает вид, что у нее все хорошо, но это не так. Что дальше?
00:01 23 декабря
Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Мир
Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Они заводят сотни наследников с помощью суррогатных матерей в США
00:01 22 декабря
Странные узлы
Криминал
Странные узлы
Серийный убийца много лет проникал в квартиры, грабил и убивал их владельцев. Поймать его удалось только потому, что он не смог держать язык за зубами
17:00 21 декабря

Самое читаемое

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников