Россиянка спасла жизнь женщине во время многочасового перелета

Жительница Приморья спасла жизнь гражданке КНДР во время многочасового перелета из Владивостока в Москву. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на региональный минздрав.

При этом самочувствие самого врача также было не идеальным — в Москву педиатр Ольга Теберекова летела для обследования после очередного курса химиотерапии. Однако она откликнулась на просьбу экипажа об оказании экстренной медицинской помощи.

Через три часа после начала полета состояние одной из пассажирок резко ухудшилось — появились угнетение сознания и выраженный отек языка, резко снизилось артериальное давление, возникли нарушения сердечного ритма. Эти признаки указывали на анафилактический шок, отметили в министерстве.

Ситуация осложнилась тем, что у экипажа не было связи с землей, а сама женщина не знала ни русского, ни английского. При этом до посадки по плану оставалось около пяти часов — журналисты отметили, что в один момент состояние кореянки ухудшилось настолько, что экстренная помощь ей потребовалась в течение нескольких минут.

Врач помогала кореянке прямо в салоне самолета, для этого экипаж разложил пассажирские кресла в горизонтальное положение. Женщине потребовались инфузионная терапия (введение препаратов через капельницы), постоянная кислородная поддержка, а также экстренное введение адреналина.

Последнюю процедуру пришлось повторить, поскольку состояние пассажирки в первые три часа оставалось нестабильным. Врачу помогал как экипаж, так и другие пассажиры — Теберекова поблагодарила их в своем комментарии.

Состояние кореянки удалось стабилизировать, а самолет долетел до планируемого места назначения и приземлился в московском аэропорту Шереметьево. Там женщину забрала бригада скорой помощи.