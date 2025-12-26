EN
Экономика

Россиян предупредили о резком росте цен в новом году

10:45

Усилия российских властей по «обелению» экономики способны привести к резкому росту цен на товары из непродовольственной сферы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на мнение экспертов. 

Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Это помогло Украине выстоять в войне, а россиянам теперь не на чем ездить и летать
Экономика33 минуты чтения

Ужесточение контроля за сопроводительной документацией ввозимых в Россию товаров напрямую влияет на стоимость логистики, доля которой в конечной цене товара для потребителя доходит до 30% в одежде и до 50% в мебельной отрасли, а также в сегменте крупной бытовой техники.

Федеральная таможенная служба России уже начала строже проверять транспорт с грузами на казахстанско-российской границе, через которую также транзитом идут поставки товаров из Кыргызстана. Власти требуют предъявить дополнительные документы, проводят «повальные» досмотры, берут пробы и образцы товаров. Серьезнее стали и проверки поставщиков товаров. 

Участники рынка считают, что Россия и другие страны ЕАЭС решили бороться против карго-схем, так называют поставку товаров без надлежащего таможенного оформления, в том числе и с помощью занижения стоимости по декларациям.

Эксперты считают, что Москва решила взять под контроль схемы «серого» импорта, по которым ранее существовал негласный компромисс. С одной стороны, Кремль хочет взимать больше таможенных пошлин, с другой — защитить внутренний рынок от контрафакта. Страны ЕАЭС испытывают давление со стороны западных стран из-за риска введения вторичных санкций. 

Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
«Роснефть» скрывает проблемы и делает вид, что у нее все хорошо, но это не так. Что дальше?
Экономика19 минут чтения

Руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров рассказал «Коммерсанту», что подавляющая доля продаваемых на онлайн-площадках непродовольственных товаров ввозится в Россию с нарушением закона. Он также отметил, что в этом секторе только 40% товаров являются российскими. 

Переход на полностью легальный ввоз неминуемо вызовет рост цен, делает вывод издание. Запрет карго-схем и усиление проверок могут стать причиной скачка в 15-30%. Самый заметный рост, как отмечается, произойдет на маркетплейсах.

Возможно также возникновение дефицита отдельных товаров, производители которых не заинтересованы в присутствии на российском рынке. Всего же фаза дефицита и роста цен, по мнению руководителя проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Романа Самойлова, продлится до 18 месяцев.

Продовольственные товары, вероятно, пострадают меньше — доля импортной продукции здесь составляет 10-15%, а ритейлеры уже строго контролируют происхождение товаров и их качество. Государственный контроль здесь также гораздо жестче, чем был на оптовых рынках и маркетплейсах.

Цены на нефть рухнули
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
