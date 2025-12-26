Россиян предупредили о резком росте цен в новом году

Усилия российских властей по «обелению» экономики способны привести к резкому росту цен на товары из непродовольственной сферы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на мнение экспертов.

Ужесточение контроля за сопроводительной документацией ввозимых в Россию товаров напрямую влияет на стоимость логистики, доля которой в конечной цене товара для потребителя доходит до 30% в одежде и до 50% в мебельной отрасли, а также в сегменте крупной бытовой техники.

Федеральная таможенная служба России уже начала строже проверять транспорт с грузами на казахстанско-российской границе, через которую также транзитом идут поставки товаров из Кыргызстана. Власти требуют предъявить дополнительные документы, проводят «повальные» досмотры, берут пробы и образцы товаров. Серьезнее стали и проверки поставщиков товаров.

Участники рынка считают, что Россия и другие страны ЕАЭС решили бороться против карго-схем, так называют поставку товаров без надлежащего таможенного оформления, в том числе и с помощью занижения стоимости по декларациям.

Эксперты считают, что Москва решила взять под контроль схемы «серого» импорта, по которым ранее существовал негласный компромисс. С одной стороны, Кремль хочет взимать больше таможенных пошлин, с другой — защитить внутренний рынок от контрафакта. Страны ЕАЭС испытывают давление со стороны западных стран из-за риска введения вторичных санкций.

Руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров рассказал «Коммерсанту», что подавляющая доля продаваемых на онлайн-площадках непродовольственных товаров ввозится в Россию с нарушением закона. Он также отметил, что в этом секторе только 40% товаров являются российскими.

Переход на полностью легальный ввоз неминуемо вызовет рост цен, делает вывод издание. Запрет карго-схем и усиление проверок могут стать причиной скачка в 15-30%. Самый заметный рост, как отмечается, произойдет на маркетплейсах.

Возможно также возникновение дефицита отдельных товаров, производители которых не заинтересованы в присутствии на российском рынке. Всего же фаза дефицита и роста цен, по мнению руководителя проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Романа Самойлова, продлится до 18 месяцев.

Продовольственные товары, вероятно, пострадают меньше — доля импортной продукции здесь составляет 10-15%, а ритейлеры уже строго контролируют происхождение товаров и их качество. Государственный контроль здесь также гораздо жестче, чем был на оптовых рынках и маркетплейсах.