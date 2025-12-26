Названы главные провалы «Ростеха» под руководством друга Путина

«Ростех» не справился с десятками многомиллиардных проектов за почти 20 лет, в течение которых госкорпорацией руководит друг Владимира Путина Сергей Чемезов. «Холод» отобрал десять главных провалов компании в рамках материала для спецпроекта «Нацональное достояние», полную версию можно почитать тут.

Одним из ключевых проектов госкорпорации был танк Т-14 «Армата», который впервые продемонстрировали на параде девятого мая 2015 года. Российские СМИ хвалили машину, высоких оценок она удостоилась и у иностранных специалистов. Например, в 2016 году британская газета The Telegraph назвала «Армату» «супертанком». Национальное разведывательное сообщество считает российскую машину самым революционным шагом в танкостроении, отмечали журналисты.

В 2016 году генеральный директор входящего в «Ростех» «Уралвагонзавода» Олег Сиенко рассказал о начале поставок Т-14 в российскую армию. Однако спустя два года вице-премьер России Юрий Борисов, курировавший тогда оборонно-промышленный комплекс, заявил, что у российской армии нет нужды в «Арматах», потому что машины слишком дорогие, и для имеющихся задач лучше подходят модернизированные Т-72 и Т-90.

В декабре 2021 года «Ростех» заявил о запуске серийного производства танков «Армата». Т-14 стоит на вооружении российской армии, но по состоянию на конец 2025 года в боевых действиях замечен не был. Как объяснял сам Чемезов, использовать его было бы слишком дорого. Будущее проекта остается под вопросом, особенно с учетом модификаций, на которые приходится идти танкам в условиях развития беспилотного вооружения.

Вторым прорывом «Ростеха» должен был стать многофункциональный истребитель пятого поколения Су-75 или Checkmate. Входящее в «Объединенную авиастроительную корпорацию» (ОАК) опытно-конструкторское бюро (ОКБ) Сухого представило самолет на авиасалоне МАКС-2021, летный образец планировалось создать в 2023 году. Госкорпорация особенно рассчитывала на масштабный экспорт новейшего истребителя, но этого не произошло.

The National Interest отмечал, что презентацию Checkmate сопровождала самая массовая маркетинговая кампания в российской истории, и все же внимание потенциальных заказчиков макет не привлек. В октябре 2022 года стало известно, что ОАЭ перестали проявлять интерес к проекту из-за переноса его сроков. В ноябре 2023 года зампред правительства России Денис Мантуров рассказал, что опытный образец Су-75 могут создать к концу 2025 года, то есть, как и в случае многочисленных проектов гражданских самолетов, результат откладывается на два года.

В ноябре 2024 года замгендиректора ОАК Сергей Коротков утверждал, что агрегаты Су-75 проработаны на достаточном уровне, поэтому на будущее проекта можно смотреть с оптимизмом. Позднее заинтересованные лица, вспоминая о разработке, ссылались только на неназванные дружественные страны, заинтересованные в закупках самолетов в будущем. Впрочем, начальник летной службы компании «Сухой» ОКБ Сухого Сергей Богдан в ноябре предположил, что первый полет может с «божьей помощью» состояться в начале 2026 года.

Импортозамещенную версию Sukhoi Superjet 100 — самолет SJ-100 еще в 2022 году планировали выпускать с 2023 года, но первый полет состоялся только в 2025-м. И хотя авиационные эксперты утверждают, что даже в оптимальных условиях на все проверки и сертификацию уходят годы, ОАК опять говорит о начале поставок в 2026-м.

Поставки в авиакомпании нового флагмана российского авиапрома МС-21 должны были идти с 2019 года, но по состоянию на конец 2025 года старт серийного производства среднемагистрального лайнера намечен на 2026-й.

Скандальный легкий самолет «Байкал», который «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА) готовит на смену легендарному советскому «кукурузнику» Ан-2, формально не входит в список неудач «Ростеха». Но если посмотреть на детали, то к провалу привела работа структуры Чемезова.

После того, как в сентябре 2024 года на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Путин с раздражением потребовал объяснить ему, что происходит с «Байкалом» и почему все сроки в очередной раз сорваны, Мантурову пришлось признать, что у самолета нет винта и двигателя. Двигатель разрабатывало предприятие «ОДК-Климов» и справиться с задачей не смогло. Тогда разработку передали УЗГА, который ранее только ремонтировал, а не изготавливал двигатели.

Ддоделать мотор в срок уральский завод пне смог, из-за чего поставки «Байкала» снова отложили. Полностью закрывать проект не планируют, хотя вице-премьер Юрий Трутнев говорил, что на самолет рассчитывать нельзя, так как его разработка зашла в тупик. Опровергнуть его слова поспешили Мантуров и министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

В эти же сроки АвтоВАЗ попытался повторить историю с Renault в китайском исполнении и объявил о запуске Lada X-Cross 5. Специалисты быстро поняли, что под этим именем скрывается FAW Bestune T77. Однако договориться с компанией из КНР оказалось сложнее, и в 2024 году проект пришлось закрыть, распределив выпущенные 170 машин между корпоративными клиентами марки Lada.