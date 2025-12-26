EN
Названы проблемные категории трат среднего класса России

2 минуты чтения 16:38

Наиболее проблемная категория трат для жителей российских городов среднего класса — медицинские услуги. Это следует из исследования Института социальной политики НИУ ВШЭ «Потребительские возможности городского среднего класса: субъективные оценки», с которым ознакомился РБК.

Исследователи провели опрос, в ходе которого спрашивали, какие категории расходов россияне среднего класса, живущие в городах, считают наиболее важными, а также узнавали степень удовлетворенности респондентов приобретаемыми товарами или услугами.

Проблемными в ВШЭ назвали категории, которые участники опроса назвали важными, при этом заявили о неудовлетворенности качеством товаров или услуг в этих сферах.

Первое место заняла медицина. Исследователи отметили, что с ростом благосостояния удовлетворенность медицинскими услугами должна расти, так как появляются возможности выбора платных клиник. Несмотря на это, для среднего класса, как и для населения России в целом, медицина остается единственной категорией трат с высокой важностью и низкой удовлетворенностью.

На второе место авторы исследования поставили образование. «Средний класс формирует запрос не только на базовые потребительские возможности (относительно более дешевые и доступные для населения), которыми он в целом удовлетворен, но и на более широкий круг дополнительных потребительских опций, зачастую предполагающих более высокие расходы», — резюмировали авторы.

Исследование было проведено в июне прошлого года методом онлайн-опроса участников потребительской панели Online Market Intelligence, где они добровольно регистрируются и проходят опросы за вознаграждение. Выборка составила три тысячи человек. Респондентами стали совершеннолетние жители городов с населением от ста тысяч человек, имеющие минимум два из трех признаков, характерных для среднего класса.

Этими признаками являются наличие высшего образования, высокий социально-профессиональный статус и высокое материальное положение. 75% участников опроса определили свое материальное положение так: «Можем покупать без затруднений такие вещи, как холодильник или телевизор, но для нас затруднительно приобрести автомобиль».

Горящие новости
