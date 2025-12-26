EN
EN
Политика

СМИ рассказали о желании окружения Трампа вернуть Россию в мировую экономику

16:04 | Обновлено: 16:07

Представляющие Дональда Трампа на переговорах с Кремлем Стив Уиткофф и Джаред Кушнер воспринимают Россию как страну с огромными запасами природных ресурсов и богатыми деловыми возможностями. Поэтому они хотят реинтегрировать Москву в мировую экономику, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Это помогло Украине выстоять в войне, а россиянам теперь не на чем ездить и летать
Экономика33 минуты чтения

Уиткофф и Кушнер считают, что нормализация экономических отношений с Россией не только позволит стабилизировать отношения Москвы с Украиной и Европой, но и поможет заработать американским бизнесменам и инвесторам. Эксперты сомневаются и в том, и в другом.

Со ссылкой на мнение экономистов WSJ отмечает, что на самом деле российская экономика по объему сопоставима с итальянской. При этом Россия сталкивается с факторами, которые сдерживают долгосрочный рост, такими как сокращение населения, уменьшение запасов легкодоступной для добычи нефти, отсутствие точек для развития вне сферы энергетики.

Российская юрисдикция является высокорисковой для инвесторов и бизнесменов из-за большой вероятности потерять свои активы и оказаться за решеткой. WSJ поясняет, что в России установился авторитарный и националистический режим, который лишен принципа верховенства права и готов конфисковывать имущество и изменять условия уже заключенных сделок.

Эксперты отмечают, что выстраивание отношений с Москвой может быть выгодно Западу, только если Кремль откажется от своей агрессивной внешней политики. Однако, если Путин сохранит свои позиции во властной вертикали, Россия может использовать сотрудничество с западными государствами для подготовки новой войны.

Кроме того, даже если ушедшие из России иностранные компании смогут вернуть себе часть конфискованных активов, они столкнутся с новыми вызовами на российском рынке. Среди них необходимость конкурировать с китайским импортом, который доминирует во многих секторах российской экономики.

Даже вложения в добычу энергоресурсов могут оказаться рискованными — к 2030 году доля трудноизвлекаемых запасов нефти в России вырастет до 80% с нынешних 59%, отмечает WSJ. Опрошенные изданием эксперты допустили, что «двигатель» российской экономики уже мог заглохнуть.

