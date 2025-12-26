«Никто» забрал звание человека года у Путина

Большинство россиян не смогли назвать конкретного «человека года 2025», поэтому на первом месте оказался «никто». Такие результаты соцопроса опубликовала в своем телеграм-канале компания Russian Field.

Из этих данных следует, что вариант «никто» выбрали 35% опрошенных. Владимир Путин занял второе место — его назвали 33% респондентов.

Также в рейтинг попали президент США Дональд Трамп (4%), глава МИД России Сергей Лавров (1%), народная артистка Лариса Долина (1%) и президент Украины Владимир Зеленский (1%). Еще 8% опрошенных назвали человеком год себя или своих близких, а 1% — участников войны в Украине.

Новость дополняется…