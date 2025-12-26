EN
Общество

Полиция задержала молившихся за Зеленского и ВСУ «радикалов» в Петербурге

2 минуты чтения 21:12

Членов «Школы единого принципа» подозревают в создании религиозной секты, участники которой якобы проводили молебны за здравие президента Украины Владимира Зеленского. Следствие также предполагает, что на собраниях обсуждались успехи вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает телеграм-канал «Baza».

Силовики задержали 70 человек в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Их подозревают в распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил России (статья 207.3 УК). По уголовному делу участникам «Школы единого принципа» может грозить до десяти лет лишения свободы.

Телеграм-канал «SHOT» одним из предполагаемых лидеров секты называет доктора наук и профессора Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования Ольгу Даутову. Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах, на встречах лидеры предполагаемой секты якобы продвигали мысль о том, что «русские военные — орки, ватники», а «военнослужащие Украины — это светлые силы».

Самая известная серийная убийца в России
Самая известная серийная убийца в России
Она жестоко убила несколько десятков человек. Но ее не наказывали годами, пока дело не дошло до самой верхушки власти
Криминал14 минут чтения

Также следствие полагает, что в «Школе единого принципа» действовал посменный график, по которому участники должны были круглосуточно молиться «о защите россиян от мобилизации». При этом участникам запрещали рассказывать о своей деятельности православным священникам, но они были обязаны объяснять свою антивоенную позицию до своих семей.

«Школа единого принципа», также известная как «Школа духовного подвижничества», была основана в Украине Ольгой Асауляк. Ее учение основывалось на православии, но содержало в себе эзотерические и мистические обряды.

На сайте Одесской епархии УПЦ говорится, что Асауляк была отлучена от церкви в марте 1998 года архиепископом Сумским и Ахтырским Ионафаном. В 2018 году Асауляк умерла, однако секта продолжает функционировать и регулярно проводит лекции, семинары и курсы в Украине.

