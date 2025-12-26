EN
Экономика

ЦБ обновил дизайн купюры в 1000 рублей после скандала

2 минуты чтения 13:34

Центробанк представил новый дизайн купюры номиналом в одну тысячу рублей, она вводится в обращение с сегодняшнего дня. Официальный пресс-релиз размещен на сайте ЦБ.

Изображения на купюре посвящены достопримечательностям городов Приволжского федерального округа — Нижнего Новгорода, Казани и Саратова. Предыдущий дизайн купюры в тысячу рублей вызвал скандал из-за позиции РПЦ. 

Тогда священник Павел Островский возмутился тем, что на купюре была изображена дворцовая церковь Казанского кремля без креста на куполе. При этом у расположенной рядом башни Сююмбике полумесец оказался на месте. 

У церкви нет креста и сейчас — он был снят в советское время, тогда в здании была расположена столовая. Сейчас же в нем располагается музей истории татарского народа и Татарстана. 

Возмущение дошло до синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, РПЦ поддержал и председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. В итоге Центробанк отозвал купюру из печати.

После этого Центробанк провел голосование среди россиян, на котором они выбирали новые символы, которые следует изобразить на купюре. На оборотной стороне теперь будут изображены Саратовский автомобильный мост, судно «Метеор-120Р» и казанский Дворец земледельцев.

Лицевая стороны банкноты осталось практически без изменений, на ней будет нанесена Никольская башня Нижегородского Кремля. Модернизированная банкнота будет выпускаться в обращение постепенно, «старые» тысячерублевые банкноты продолжат хождение параллельно с ними.

Зампред Банка России Сергей Белов заявил, что полноценного ввода в обращение новой банкноты придется ждать от года до полутора лет — столько потребуется банкам и предприятиям, чтобы настроить их прием.

