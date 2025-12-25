EN
Московским геймерам предложили отправиться на войну операторами дронов

2 минуты чтения 00:01 25 декабря

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Министерстве обороны формируются специальные подразделения беспилотных войск, где увлечение видеоиграми может существенно помочь. Поэтому Собянин призвал геймеров заключать контракты с Минобороны и отправляться на фронт, приводит его слова ТАСС.

Во время ежегодного отчета в Мосгордуме об итогах работы городского правительства Собянин отметил, что в столице России регулярно проходит порядка 200 различных турниров, посвященных компьютерным играм.

«Москвичи на всех общероссийских соревнованиях занимают, как правило, первые места, любят поиграть в видеоигры. Для нас сегодня важно, чтобы любители видеоигр не забывали, что их таланты вполне применимы в беспилотных войсках для нашей победы», — заявил Собянин.

Он также добавил, что геймеры могут рассчитывать на особое отношение в специальных беспилотных подразделениях Минобороны. Однако Собянин не уточнил, какими особенными навыками по управлению боевыми беспилотниками, обладают российские любители компьютерных игр.

«Трупы из ямы стали падать в воду»
«Трупы из ямы стали падать в воду»
Жители советского города увидели тайное массовое захоронение. Тогда власти решили как-то избавиться от улик — и придумали смыть их
Политика11 минут чтения

В 2024 году армия России получила более 1,5 миллионов беспилотников разных типов и оснащения. Ежедневно на передовую в войне против Украины направлялось около четырех тысяч FPV-дронов, передающих в реальном времени изображение с камеры беспилотника на шлем пилота.

По итогам заседания Совета при президенте по развитию физкультуры и спорта 24 декабря 2025 года Владимир Путин поручил правительству ввести в комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) тест по управлению беспилотниками. Перед этим зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что одним из приоритетов на 2026 год станет усиленный набор в ряды беспилотных подразделений. 

