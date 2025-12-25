Экс-депутат пригрозила задержкой зарплаты подчиненным из-за слишком скромного подарка

Бывший депутат горсовета Прокопьевска и владелица сети магазинов «Куриная лавка» Надежда Колосова пригрозила задержкой зарплат своим сотрудникам из Киселевска из-за того, что они подарили ей слишком мало денег. Видео с предпринимательницей распространилось в соцсетях, обратила внимание Sota.

На записи Колосова отчитывает своих подчиненных из Киселевска, которые собрали на новогодние подарки ей и ее мужу по полторы тысячи рублей с каждого сотрудника.

«Вы получаете такие огромные деньги и сложились по полторы тысячи директору и ее мужу! Позорники, полторы тысячи! Идите себе чего-нибудь купите. Какой-нибудь вонючий торт», — кричит на видео экс-депутат и предпринимательница.

Сотрудников «Куриной лавки» в Киселевске Колосова сравнила с их коллегами из Прокопьевска, которые скинулись по три тысячи рублей на подарки начальнице и ее супругу.

Предпринимательница также пригрозила не выплатить зарплаты сотрудникам, которые подарили такой подарок: «Никто не получит зарплату квиточками. Лично с моих рук будете получать квиточки. Это что такое? Позорники!»

Как утверждает телеграм-канал Baza, Колосова отказалась комментировать резонансное видео и, услышав вопрос журналистов, сразу же бросила трубку. В своем телеграм-канале предпринимательница назвала распространяемую информацию клеветой и заявила, что ее слова якобы вырваны из контекста.

Сталин репрессировал родственников Виктора Цоя Из-за диктатора пострадал самый лояльный народ СССР. Он лишил их родины и разрушил уникальную культуру Политика 25 минут чтения

Колосова в 2023 году была избрана в горсовет Прокопьевска от партии «Единая Россия». В 2025 году она лишилась мандата после того, как на борту самолета из Сочи в Новокузнецк подралась с другим пассажиром.

В 2024 году муж Колосовой опубликовал в сторис в WhatsApp интимную фотографию своей супруги. Снимок был доступен около десяти минут. Мужчина подтвердил порталу «Среда42», что опубликовал фото по ошибке, так как не умеет пользоваться мессенджером и был пьян.

Сама Колосова подтвердила журналистам, что на снимке действительно была она, после чего попросила представить ситуацию как «попытку раскачать депутата» с целью «провокации». Женщина также советовалась с журналистами, как подать информацию в лучшем свете, предлагая в частности оклеветать других людей.