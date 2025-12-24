Неизвестный бросил бомбу в машину ДПС в Москве

Ночью 24 декабря в Москве неизвестный мужчина бросил взрывное устройство в автомобиль ДПС. В результате взрыва погибли двое сотрудников полиции, а еще двое пострадали, сообщают телеграм-каналы.

Инцидент произошел поздно ночью на улице Елецкой. По данным близкого к силовикам телеграм-канала Mash, нападавший действовал не один. «Неизвестные кинули взрывпакет в машину с сотрудниками ДПС и убежали», — говорится в сообщении.

Местные жители также рассказали каналу, что «заметили подозрительное авто серого цвета, которое наматывало круги по району» и находилось примерно в 300 метрах от места взрыва.

В свою очередь, телеграм-канал Shot опубликовал рассказ жителя района Орехово-Борисово, который оказался рядом в момент взрыва. За несколько минут до происшествия москвич припарковал свой автомобиль и успел подняться домой, когда прогремел взрыв. По его словам, он видел полицейскую «Шкоду», а также подозрительного мужчину в капюшоне и медицинской маске, который заглядывал в припаркованные машины.

Самая известная серийная убийца в России Она жестоко убила несколько десятков человек. Но ее не наказывали годами, пока дело не дошло до самой верхушки власти Криминал 14 минут чтения

Близкая к силовикам Baza пишет, что взрыв произошел рядом с патрульной машиной. По ее данным, двое полицейских погибли, а еще двоих госпитализировали в тяжелом состоянии. Такую же информацию приводит телеграм-канал «112». В то же время силовики на момент написания заметки сообщили только о двух пострадавших полицейских.

«В связи с инцидентом, произошедшим на улице Елецкой в городе Москве, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении столичного СК. В московской прокуратуре добавили, что взяли дело под контроль.