Россияне рассказали о надежде на завершение войны в следующем году

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование и выяснил, что большая часть россиян ждут завершения войны в Украине в следующем году. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса.
Дисклеймер
Опросы общественного мнения не могут полностью передать правдивое отношение россиян к войне. В условиях военной цензуры проведение соцопросов в России сопряжено с определенными рисками для респондентов. Участники исследования понимают, что могут быть привлечены к вполне реальной уголовной ответственности за критику «СВО» и призывам к миру с Украиной, поэтому вполне вероятно, что многие отказываются озвучивать свое честное мнение по этому поводу.
По данным издания, респондентам задавали вопрос о том, какие политические события могли бы стать определяющими для России в 2026 году. 55% опрошенных назвали завершение войны.
«Все остальное — внешняя политика, санкции, экономика, социальные темы — воспринимается как фрагментарное по отношению к главному вопросу, который волнует сограждан», — отметили авторы исследования.
По словам руководителя департамента политических исследований ВЦИОМа Михаила Мамонова, интерес россиян к теме войны в Украине остается «устойчивым». При этом респонденты хотят, чтобы война закончилась на условиях, «провозглашенных в качестве ее целей». В их число, по версии «Ведомостей», входят «защита жителей Донбасса», «демилитаризация» и «денацификация» Украины.
Среди других желаний россиян на будущий год — экономическое развитие страны и развитие отношений с «дружественными» странами, утверждают аналитики ВЦИОМ. Большинство жителей России предположили, что следующий год будет успешным. 2025 год успешным признали две трети опрошенных.
Кроме того, опрос показал, что 79% россиян доверяют Владимиру Путину, а 74% одобряют его внешнюю политику. Ранее СМИ рассказывали о том, что ВЦИОМ манипулирует данными при мониторинге рейтинга Путина. В прошлом году «Эхо» писало о манипуляциях в опросе россиян об их предновогодних пожеланиях и их отношении к войне.
«Ведомости» напомнили, что раньше россияне надеялись на завершение войны в 2025 году. Социологи связали это с приходом к власти в США Дональда Трампа, однако эти надежды не оправдались, из-за чего россияне стали осторожнее в своих прогнозах.