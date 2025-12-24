СМИ: мужчине разорвало желудок после коктейля с жидким азотом

Во время корпоратива сотрудников одной из компаний в Москве мужчина выпил коктейль с жидким азотом, из-за чего ему разорвало желудок. Об этом пишет близкая к силовикам Baza.

По информации телеграм-канала, инцидент произошел в кулинарной студии «Игра столов». Сообщается, что шеф-повар по имени Василий «решил удивить гостей крио-шоу» и приготовил им коктейли с жидким азотом.

Само вещество используется для моментальной заморозки ингредиентов. Употреблять такие продукты можно лишь после полного испарения азота, однако шеф-повар не предупредил об этом своих гостей, утверждает Baza.

Более того, как сообщается, он предложил одному из посетителей сразу же выпить напиток. На кадрах, опубликованных телеграм-каналом, видно, что мужчине моментально стало плохо и он схватился за живот. Как выяснилось позже, жидкий азот разорвал ему желудок.

Пострадавшим оказался 38-летний Сергей. Отмечается, что мужчину доставили в реанимацию, где ему зашили орган. Сейчас он находится в сознании.

Юрист Михаил Пирогов заявил в разговоре с News.ru, что шеф-повару московской кулинарной студии может грозить уголовная ответственность. По его словам, решающим фактором станут выводы о степени причиненного вреда здоровью, а также доказательства того, что посетителей заранее не проинструктировали.

«Пострадавший может требовать компенсацию, но итог будет зависеть от медицинских выводов, доказательств инструктажа или его отсутствия и того, кто именно оказывал услугу — повар как работник или как отдельный исполнитель. Если проверка установит, что гостю действительно дали напиток с жидким азотом до полного испарения и не предупредили о рисках, это обычно рассматривают как оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности. Тогда возможна уголовная ответственность», — сообщил Пирогов.

Юрист не исключил и административной ответственности, а также мер со стороны надзорных ведомств.