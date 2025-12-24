EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

СМИ: мужчине разорвало желудок после коктейля с жидким азотом

2 минуты чтения 16:13 | Обновлено: 16:49
СМИ: мужчине разорвало желудок после коктейля с жидким азотом

Во время корпоратива сотрудников одной из компаний в Москве мужчина выпил коктейль с жидким азотом, из-за чего ему разорвало желудок. Об этом пишет близкая к силовикам Baza.

По информации телеграм-канала, инцидент произошел в кулинарной студии «Игра столов». Сообщается, что шеф-повар по имени Василий «решил удивить гостей крио-шоу» и приготовил им коктейли с жидким азотом. 

Само вещество используется для моментальной заморозки ингредиентов. Употреблять такие продукты можно лишь после полного испарения азота, однако шеф-повар не предупредил об этом своих гостей, утверждает Baza.

Более того, как сообщается, он предложил одному из посетителей сразу же выпить напиток. На кадрах, опубликованных телеграм-каналом, видно, что мужчине моментально стало плохо и он схватился за живот. Как выяснилось позже, жидкий азот разорвал ему желудок.

Пострадавшим оказался 38-летний Сергей. Отмечается, что мужчину доставили в реанимацию, где ему зашили орган. Сейчас он находится в сознании.

Самая известная серийная убийца в России
Самая известная серийная убийца в России
Она жестоко убила несколько десятков человек. Но ее не наказывали годами, пока дело не дошло до самой верхушки власти
Криминал14 минут чтения

Юрист Михаил Пирогов заявил в разговоре с News.ru, что шеф-повару московской кулинарной студии может грозить уголовная ответственность. По его словам, решающим фактором станут выводы о степени причиненного вреда здоровью, а также доказательства того, что посетителей заранее не проинструктировали.

«Пострадавший может требовать компенсацию, но итог будет зависеть от медицинских выводов, доказательств инструктажа или его отсутствия и того, кто именно оказывал услугу — повар как работник или как отдельный исполнитель. Если проверка установит, что гостю действительно дали напиток с жидким азотом до полного испарения и не предупредили о рисках, это обычно рассматривают как оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности. Тогда возможна уголовная ответственность», — сообщил Пирогов.

Юрист не исключил и административной ответственности, а также мер со стороны надзорных ведомств.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Baza / Telegram

Посмотрите другие материалы

Самая известная серийная убийца в России
Криминал
Самая известная серийная убийца в России
Она жестоко убила несколько десятков человек. Но ее не наказывали годами, пока дело не дошло до самой верхушки власти
00:01
Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
Экономика
Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
«Роснефть» скрывает проблемы и делает вид, что у нее все хорошо, но это не так. Что дальше?
00:01 23 декабря
Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Мир
Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Они заводят сотни наследников с помощью суррогатных матерей в США
00:01 22 декабря
Странные узлы
Криминал
Странные узлы
Серийный убийца много лет проникал в квартиры, грабил и убивал их владельцев. Поймать его удалось только потому, что он не смог держать язык за зубами
17:00 21 декабря
Сталин репрессировал родственников Виктора Цоя
Политика
Сталин репрессировал родственников Виктора Цоя
Из-за диктатора пострадал самый лояльный народ СССР. Он лишил их родины и разрушил уникальную культуру
00:01 21 декабря
«Трупы из ямы стали падать в воду»
Политика
«Трупы из ямы стали падать в воду»
Жители советского города увидели тайное массовое захоронение. Тогда власти решили как-то избавиться от улик — и придумали смыть их
00:01 20 декабря

Самое читаемое

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников