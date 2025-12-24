EN
Перевозивший гроб похоронный кортеж с почти 20 людьми застрял в снегу на 2 дня

12:36

В Иркутской области похоронный кортеж, который перевозил гроб с телом человека в отдаленное село Онгурен, застрял в сугробах почти на двое суток в 20-градусный мороз. Об этом сообщает портал «Первый Байкальский». По данным Mash, в кортеже было 18 человек, в том числе пожилые люди и дети.

Как пишут СМИ, кортеж состоял из трех машин, которые забуксовали в снегу. По словам депутата Онгуренского поселения Алексея Забалова, на помощь застрявшим попытались прийти местные жители.

«В ту же ночь выехал трактор, но он сломался, затем отправился второй, он смог вытащить автомобили. Если бы не поломка, мы бы смогли их сразу вытащить. МЧС тоже не смогли добраться», — рассказал депутат.

Mash отмечает, что водителям приходилось держать двигатели машин постоянно включенными, чтобы люди внутри не замерзли. Застрявшие дважды отправляли запрос о помощи, но спасатели не могли до них добраться, пишет телеграм-канал.

«Первый Байкальский» добавил, что в село Онгурен ведет единственная дорога, засыпанная гравием. Зимой она становится практически непроходимой, и там часто застревают машины. Кроме того, местные жители часто ездят по льду на озере Байкал, из-за чего машины проваливаются под лед. Забалов заявил, что этот путь безопаснее, чем гравийная дорога.

«Дорога не просто плохая — ее нет. Летом, когда ее размыло, мы чуть не улетели в кювет. Потом на ремонт было выделено 1,8 миллиона рублей, но дорогу сравнял самостоятельно местный житель на бульдозере. А провалы как были, так и остались», — рассказала жительница Онгурена Эльвира Будишкина.

Портал пишет, что местные жители 10 лет ждут, что за дорогу в село возьмется муниципалитет. Летом этого года из-за ливней на ней образовались промоины в человеческий рост, куда провалилась машина. Власти тогда оценили бюджет на восстановление дороги в 30–100 миллионов рублей.

