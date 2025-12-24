EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

В икре российских брендов нашли кишечную палочку

2 минуты чтения 13:24

Роскачество обнаружило в красной икре торговых марок «Московский рыбокомбинат», «Русское Море», «Красное золото», «Деликатеска» и «Красная икра» кишечную палочку. Об этом говорится в телеграм-канале организации.

В пресс-релизе также сказано, что в икре брендов «МорМер» и «Горчаков» выявили повышенное содержание микроорганизмов. Всего Роскачество оценивало 21 торговую марку по 31 параметру.

Икра с лучшим качеством оказалась у брендов «Очень нежная», «Камчатское море», «ВкусВилл», «Сахалинский икорный дом» и Metro Chef. Продукция этих производителей соответствует как обязательным требованиям, так и тем, которые нацелены на будущее. Только обязательным требованиям соответствует продукция «Тунгутуна», «Корсакова», «Путины», «Меридиана» и «365 дней».

Самая известная серийная убийца в России
Самая известная серийная убийца в России
Она жестоко убила несколько десятков человек. Но ее не наказывали годами, пока дело не дошло до самой верхушки власти
Криминал14 минут чтения

Результаты исследования также показали, что в российской красной икре стало больше соли, а в 12 случаях количество икорного сока превышало 1%. При этом в Роскачестве отметили, что это уже четвертое исследование красной икры, и указали на рост качества продукции.

До этого в организации рассказали о результатах исследования 15 видов холодца на российском рынке. В большинстве из них выявили повышенное содержание микроорганизмов. В холодце марок «Диво», «Ашан» и «Раменский деликатес» нашли кишечную палочку, а в товарах бренда «Ремит» — золотистый стафилококк. В образце из «Ашана» также обнаружили сульфитредуцирующие клостридии.

Кроме того, в некоторых случаях производители указывают неверную информацию о составе холодца, а в мясных холодцах количество бульона превышает 67%, тогда как, согласно опережающим требованиям Роскачества, норма установлена в 40%.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Самая известная серийная убийца в России
Криминал
Самая известная серийная убийца в России
Она жестоко убила несколько десятков человек. Но ее не наказывали годами, пока дело не дошло до самой верхушки власти
00:01
Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
Экономика
Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
«Роснефть» скрывает проблемы и делает вид, что у нее все хорошо, но это не так. Что дальше?
00:01 23 декабря
Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Мир
Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Они заводят сотни наследников с помощью суррогатных матерей в США
00:01 22 декабря
Странные узлы
Криминал
Странные узлы
Серийный убийца много лет проникал в квартиры, грабил и убивал их владельцев. Поймать его удалось только потому, что он не смог держать язык за зубами
17:00 21 декабря
Сталин репрессировал родственников Виктора Цоя
Политика
Сталин репрессировал родственников Виктора Цоя
Из-за диктатора пострадал самый лояльный народ СССР. Он лишил их родины и разрушил уникальную культуру
00:01 21 декабря
«Трупы из ямы стали падать в воду»
Политика
«Трупы из ямы стали падать в воду»
Жители советского города увидели тайное массовое захоронение. Тогда власти решили как-то избавиться от улик — и придумали смыть их
00:01 20 декабря

Самое читаемое

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Названо самое популярное порно среди россиян
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Названо самое популярное порно среди россиян