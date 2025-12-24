В икре российских брендов нашли кишечную палочку

Роскачество обнаружило в красной икре торговых марок «Московский рыбокомбинат», «Русское Море», «Красное золото», «Деликатеска» и «Красная икра» кишечную палочку. Об этом говорится в телеграм-канале организации.

В пресс-релизе также сказано, что в икре брендов «МорМер» и «Горчаков» выявили повышенное содержание микроорганизмов. Всего Роскачество оценивало 21 торговую марку по 31 параметру.

Икра с лучшим качеством оказалась у брендов «Очень нежная», «Камчатское море», «ВкусВилл», «Сахалинский икорный дом» и Metro Chef. Продукция этих производителей соответствует как обязательным требованиям, так и тем, которые нацелены на будущее. Только обязательным требованиям соответствует продукция «Тунгутуна», «Корсакова», «Путины», «Меридиана» и «365 дней».

Результаты исследования также показали, что в российской красной икре стало больше соли, а в 12 случаях количество икорного сока превышало 1%. При этом в Роскачестве отметили, что это уже четвертое исследование красной икры, и указали на рост качества продукции.

До этого в организации рассказали о результатах исследования 15 видов холодца на российском рынке. В большинстве из них выявили повышенное содержание микроорганизмов. В холодце марок «Диво», «Ашан» и «Раменский деликатес» нашли кишечную палочку, а в товарах бренда «Ремит» — золотистый стафилококк. В образце из «Ашана» также обнаружили сульфитредуцирующие клостридии.

Кроме того, в некоторых случаях производители указывают неверную информацию о составе холодца, а в мясных холодцах количество бульона превышает 67%, тогда как, согласно опережающим требованиям Роскачества, норма установлена в 40%.