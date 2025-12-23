В России захотели возродить дирижабли

В России захотели развивать грузовые и пассажирские дирижабли в ближайшие 10 лет. Об этом говорится в концепции научно-технологического развития транспортной отрасли до 2035 года, передает ТАСС.

«Основными перспективными транспортными технологиями являются: <…> технологии грузовых и пассажирских дирижаблей», — говорится в документе. Дирижабли планируют использовать для перевозки грузов и пассажиров в том числе в труднодоступных регионах и при ограниченной транспортной инфраструктуре.

Помимо этого, в концепции сказано, что в ближайшее десятилетие в России намерены развивать сверхзвуковые самолеты и средства аэромобильности, а также технологии эксплуатации экранопланов, конвертопланов и воздушных судов с вертикальным взлетом и посадкой. Кроме того, в число перспективных разработок попали гибридные двигатели, машины с электродвигателями и технологии магнитной левитации.

Строительство дирижаблей активно развивалось в первой половине ХХ века, в том числе в Советском союзе. При этом их репутацию испортили несколько катастроф конца 1930-х годов как в СССР, так и за границей. Так, в Германии сгорел пассажирский дирижабль-лайнер «Гинденбург».

В Советском союзе в 1937-1938 годах потерпели крушение еще два дирижабля. Один из них должен был стать первооткрывателем Арктики, но после взлета в нелетных условиях экипаж потерял ориентировку, и судно врезалось в гору. Из 19 человек экипажа погибли 13, включая обоих командиров. Через год потерпел крушение еще один дирижабль из-за перегрева водорода. Тогда погибли семь человек.

После этого дирижаблестроение пошло на спад, но в СССР возобновлялись дискуссии о возрождении отрасли. Тем не менее, в 1964 году возобновление строительства дирижаблей признали нецелесообразным.