СМИ объяснили желание Путина и Трампа уничтожить Европу

2 минуты чтения 13:57 | Обновлено: 14:43
Профессоры из Университета Джона Хопкинса Генри Фаррелл и Сергей Радченко написали колонку для The Guardian, в которой описали общие мотивы действий Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в адрес Европы.

Так, по мнению авторов материала, Путин, начиная войну в Украине, мог руководствоваться не «страхами или имперскими амбициями», а желанием завоевать уважение со стороны других стран. Фаррелл и Радченко пишут, что Россия раньше обладала авторитетом одной из двух сверхдержав в мире, но со временем его утратила. Бывший президент США Барак Обама, например, называл Россию лишь «региональной державой».

Путин, по мнению авторов статьи, понимает, что война в Украине не принесет ему любви со стороны тех стран, от которых он хочет уважения. В этом случае он надеется внушить им страх.

Трамп также хочет разрушить «социальный порядок, который с презрением относится к нему и его мировоззрению», пишут Фаррелл и Радченко. По их мнению, американский президент пользуется уважением авторитарных лидеров, но главы демократических стран смотрят на него и его чиновников «свысока».

Из-за этого Трамп хочет создать новый миропорядок, в котором он «будет пользоваться безоговорочным повиновением». «Европа, с ее акцентом на верховенство закона и плюрализм, является самым сильным оставшимся примером всей системы авторитета и ценностей, которую администрация Трампа хочет разрушить», — пишут авторы статьи.

Они ссылаются на новую стратегию безопасности США, в предисловии к которой сказано, что «Америка снова сильна и пользуется уважением». Однако Фаррелл и Радченко считают, что это не так и что демократические страны относятся к США как к «невнятно говорящему пьянице с базукой», но не испытывают уважения к стране.

Фото:Unsplash

