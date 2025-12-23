Бизнесмен пообещал платить пенсии родителям своих сотрудников

В Казахстане владелец компании по производству безалкогольных напитков Galanz Bottlers Турсенгали Алагузов пообещал платить пожилым родителям своих сотрудников ежемесячную прибавку к пенсии. Об этом предприниматель сообщил во время корпоративного вечера.

По словам Алагузова, с 2026 года родители сотрудников старше 65 лет будут получать по 50 тысяч тенге в месяц в качестве благодарности «просто за то, что они воспитали для компании ценного человека».

Новостью в своем инстаграм-аккаунте поделилась супруга бизнесмена, продюсер и актриса Баян Алагузова. Свою публикацию она сопроводила словами: «Горжусь тобой, любовь моя».

Инициатива Алагузова вызвала обсуждение в соцсетях, отметило казахстанское издание «Курсив». Журналисты обратили внимание, что многие пользователи назвали такой подход к корпоративной культуре в Казахстане редкостью и допустили, что поступок бизнесмена может стать хорошим примером для других компаний.

Это не первая крупная социальная инициатива Алагузова. В мае 2025 года предприниматель подарил своим сотрудникам 100 квартир в Алматы. В приветственном слове на мероприятии по случаю вручения жилищных сертификатов Алагузов отметил, что хочет отблагодарить некоторых сотрудников за многолетнюю работу в его компании и за помощь в «развитии экономики страны».

Турсенгали Алагузов в мае 2025 года занял 61 место в рейтинге 75 богатейших бизнесменов Казахстана по версии Forbes. Бизнесмен — владелец и председатель совета директоров компании «GALANZ bottlers», которая производит безалкогольные напитки в Казахстане и Центральной Азии. В 2024 году предприниматель приобрел Шымкентский пивоваренный завод, а в начале 2025 года — производителя муки и макаронных изделий «JFood Kazakhstan».