СМИ спрогнозировали завершение войны в следующем году на невыгодных Украине условиях

Обозреватель Politico по международным делам Джейми Деттмер написал колонку, в которой спрогнозировал завершение войны в Украине в следующем году на невыгодных для Киева условиях.

Деттмер озаглавил материал «Европа подводит Украину» и объяснил свой прогноз тем, что Евросоюз не смог договориться об использовании замороженных российских активов на прошлой неделе. Отказ от репарационного кредита за счет российских миллиардов, по мнению обозревателя, лишил Украину гарантированного финансирования в ближайшие несколько лет.

При этом, отмечает Деттмер, Европа выделила Киеву беспроцентный кредит на 90 миллиардов евро, который предотвратит нехватку средств в стране в начале следующего года, но будет недостаточным для поддержания Украины в состоянии борьбы.

Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса «Роснефть» скрывает проблемы и делает вид, что у нее все хорошо, но это не так. Что дальше? Экономика 19 минут чтения

Согласно прогнозам Международного валютного фонда, из-за сокращения финансовой поддержки со стороны США дефицит бюджета Украины в течение следующих двух лет составит около 160 миллиардов долларов. Из-за этого Киеву потребуется больше помощи от Европы, которую будет сложно обеспечить, пишет Деттмер.

Так, согласовать новый кредит, когда он вновь потребуется Украине, будет труднее, чем на прошедших переговорах. Обозреватель отметил, что Венгрия, Словакия и Чехия уже отказались участвовать совместном кредите Евросоюза. К 2027 году к ним могут присоединиться и другие страны. Кроме того, к тому времени президентом США все еще будет Дональд Трамп, поэтому «нет смысла искать дополнительные средства в Вашингтоне», считает Деттмер.

Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров пытался убедить европейских лидеров, что репарационный кредит продемонстрирует Владимиру Путину возможность страны оставаться боеспособной еще несколько лет. Из-за этого его желание затягивать войну якобы ослабеет. Однако «после пятничного фиаско» Путин напротив убедился, что время «на его стороне», пишет Деттмер.