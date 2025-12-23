Названы расценки российских артистов на новогодние корпоративы

Самыми дорогими артистами для выступления на новогодних корпоративах в 2025 году стали группа «Ленинград» и Филипп Киркоров. Об этом пишет ТАСС, составивший собственный рейтинг на основании данных крупнейших российских ивент-агентств.

По словам собеседников агентства, чьих имен оно не называет, возглавлять рейтинг самых дорогих новогодних артистов для Киркорова и фронтмена «Ленинграда» Сергея Шнурова невпервой. «Стоимость выступления группы «Ленинград» начинается от 20 миллионов рублей. Гонорар Филиппа Киркорова стартует от 12 миллионов рублей», — рассказал один из источников ТАСС.

Следом, по его словам, идут Григорий Лепс, чей гонорар за новогодний корпоратив начинается от 10 миллионов рублей, Леонид Агутин, выступление которого обойдется в сумму от восьми миллионов, и Любовь Успенская — с гонораром от пяти миллионов рублей.

По словам участников рынка, в уходящем году в список самых востребованных для выступления на новогодних корпоративах артистов также вошли ставшая любимицей зумеров Татьяна Буланова, группа «Дискотека авария», Полина Гагарина, Юлия Зиверт, Сергей Лазарев и Дима Билан.

«Обычно дороже всего поп-исполнители высокого уровня, звезды, которые стабильно мелькают на ТВ. В новогодний период их гонорары могут вырастать в 2-3 раза. Например, позвать на праздник Полину Гагарину или Зиверт стоит от восьми миллионов рублей, Клаву Коку — от пяти миллионов, Диму Билана — от шести миллионов», — рассказали представители инвент-агентств.

При этом они отметили, что место проведения корпоратива, дата и формат мероприятия также влияют на цену. «Если это Москва — одна цена, если выезд — все зависит от направления: Новосибирск, Владивосток, Краснодар и другие города. Топовых ведущих и артистов часто бронируют за полгода, а иногда даже за год», — отметил один из собеседников агентства.

Также при заказе популярных артистов на новогодние корпоративы заказчикам необходимо учитывать расходы на бытовой и технический райдер, напомнили экперты. В эту категорию расходов входят перелеты, размещение артистов и их команды, транспорт, количество VIP-проходов и техническое оснащение площадки.