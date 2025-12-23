EN
Общество

Начался финальный этап уничтожения одного из первых частных университетов современной России

2 минуты чтения 12:57

Рособрнадзор приостановил образовательную лицензию «Шанинки» — Московской школы социальных наук, пишет «Новая газета» (НГ).

Без лицензии известный и престижный вуз не только не сможет набирать и обучать новых студентов, но и будет обязан перевести в другие учебные заведения тех студентов, которые уже учатся в «Шанинке». В то же время издание отмечает, что приостановка лицензии не означает ее аннулирования и теоретически впоследствии она может быть восстановлена.

Как напоминает НГ, около месяца назад Рособрнадзор лишил «Шанинку» аккредитации по нескольким гуманитарным программам, в частности, «Социология», «Менеджмент», «Психология», а также «Экономика и управление». Кроме того, в ведомстве сообщали о якобы выявленных «несоответствиях» учебных программ вуза российским образовательным стандартам.

80% поводов для претензий вузу удалось устранить, что признали сами власти, однако набирать новых студентов осенью ему все равно запретили, пишет НГ. После проигранных судов против Рособрнадзора в ректорате «Шанинки» стали ждать дальнейших «негативных сценариев». По данным издания, студентам, которые уже учатся в вузе предложили поискать другие учебные заведения для перевода, а затем к этим поискам подключилась и сама «Шанинка».

Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
«Роснефть» скрывает проблемы и делает вид, что у нее все хорошо, но это не так. Что дальше?
Экономика19 минут чтения

Основанная выдающимся российским социологом Теодором Шаниным Московская школа социальных наук стала одним из первых частных университетов современной России. Газета называет «Шанинку» «одним из самых прогрессивных еще недавно российских вузов по гуманитарным специальностям», отмечая, что выпускники школы в зависимости от программы получали не только российский диплом магистра, но и диплом Манчестерского университета Великобритании.

