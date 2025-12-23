В новой биографии Дурова раскрыты детали его первой встречи с Путиным

Автор первой биографии создателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова Николай Кононов выпустил вторую книгу — «Популист». В России книга вышла под локализованным названием «Код Дурова 2: Telegram, глобальная власть и опасная свобода слова».

Во второй части биографии рассказывается, как 41-летний программист из Санкт-Петербурга стал основателем Telegram — одной из самых влиятельных платформ в мире.

Как отметили британская газета The Guardian и российское издание «Агентство», в одном из разделов книги говорится о первой встрече Дурова с Владимиром Путиным. Газета утверждает, что она произошла в 2014 году, издание — что в 2013. В 2014 году программист и предприниматель рассказал о знакомстве с Путиным Кононову, подчеркнуло «Агентство».

Дуров пояснил, что пришел на встречу с главой Кремля с бизнесменом Алишером Усмановым, который на тот момент был ключевым акционером «ВКонтакте». После мероприятия Усманов представил Дурова Путину. Программист описал последовавший разговор как монолог главы Кремля, который отчитал Дурова за незаконный контент во «ВКонтакте» и предложил ему покинуть страну.

«Неожиданно Путин взял инициативу в свои руки и, по словам Дурова, заговорил так, что вклиниться было трудно: “У вас там, я слышал, порнография и нелегальное кино, а нам в России такого не надо, вот этих всех подпольных развлечений”. По словам Дурова, он почему-то повторял нечто вроде: “Пожалуйста, хотите вести такой бизнес — ведите его в Израиле”», — привело «Агентство» цитату из книги.

Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса «Роснефть» скрывает проблемы и делает вид, что у нее все хорошо, но это не так. Что дальше? Экономика 19 минут чтения

В ответ Дуров, по версии Кононова, рассказал Путину, что в его планах показать всему миру «величие российской школы программирования». При этом программист «чувствовал, что его мотивы остаться на родине тают, как прошлогодний снег». Именно после этой встречи он «бесповоротно решил не просто избавиться от “ВКонтакте”, а перенести все свои проекты подальше от России, чтобы не сесть в тюрьму», говорится в книге.

Впервые о встрече с Дуровым рассказал сам Путин в сентябре 2024 года. По словам политика, он встречался с программистом только один раз «много лет назад в Москве», а после этого они не виделись и никаких контактов не поддерживали. «Он рассказывал о своих планах о развитии бизнеса», — описывал единственную встречу с Дуровым Путин.

Позже, летом 2025 года, Дуров в интервью французскому журналу Le Point подтвердил, что встречался с Путиным в 2013 году. Беседа, по словам предпринимателя, продолжалась не больше пятнадцати минут.

«Тогда у меня было два варианта: либо я делаю то, что хотят от меня российские власти, либо продаю свои акции и покидаю страну. Российские власти оставили мне свободу выбора. Поэтому я сказал им: “Я понял, большое спасибо”. Через два месяца я продал свои акции “ВКонтакте”. В Москве я не был уже более десяти лет», — сказал Дуров.

Программист и предприниматель продал свою долю во «ВКонтакте» и покинул пост гендиректора компании в 2014 году. После этого он объявил, что уезжает из России. Однако, как выяснили «Важные истории», с 2015 по 2021 год Дуров посещал страну более 50 раз. Мессенджер Telegram предприниматель запустил в августе 2013 года.