Общество

СМИ: в Подмосковье перевернулась лодка с двоюродным зятем Путина

2 минуты чтения 18:41

В акватории яхт-клуба «Адмирал» в подмосковных Мытищах перевернулась лодка с шестью пассажирами. В результате происшествия погиб один из бывших лидеров Солнцевской ОПГ Виктор Аверин, сообщил близкий к силовикам телеграм-канал Mash. По информации источника «Известий», на борту также находился муж двоюродной сестры Владимира Путина и отец гендиректора «РусГидро» Виктора Хмарина бизнесмен Виктор Хмарин старший.

Об инциденте вечером 20 декабря сообщил телеграм-канал «112». Позднее в телеграм-канале появилась информация о том, что жертвой происшествия мог стать авторитетный бизнесмен, в прошлом один из лидеров ОПГ «Солнцевские» Виктор Аверин, известный также как «Авера-старший».

Странные узлы
Странные узлы
Серийный убийца много лет проникал в квартиры, грабил и убивал их владельцев. Поймать его удалось только потому, что он не смог держать язык за зубами
Криминал21 минута чтения

Днем 21 декабря близкий к силовикам телеграм-канал Mash подтвердил гибель Аверина, ссылаясь на его супругу, и сообщил, что лодка перевернулась во время маневра на льду. Сообщалось, что всего на борту находились шесть человек, среди которых было пять мужчин и одна женщина. После падения в воду пятеро из них смогли забраться на перевернутое судно, а затем на аэросанях добрались до берега, писал Mash. 

Позднее телеграм-канал «112» и «Известия» сообщили, что в лодке находился и 74-летний бизнесмен Виктор Хмарин-старший. По данным «112», Хмарин получил переохлаждение и ушибы. 

«Трупы из ямы стали падать в воду»
«Трупы из ямы стали падать в воду»
Жители советского города увидели тайное массовое захоронение. Тогда власти решили как-то избавиться от улик — и придумали смыть их
Политика11 минут чтения

На судне также находились 55-летний адвокат Дмитрий Перекатов, 61-летний бизнесмен Шамисдан Алиев, 35-летний телохранитель Иван Абрамушин и 18-летняя модель Екатерина Леонова, пишет телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ».

По его информации, Аверин вместе с Хмариным отправился осмотреть лесной участок, который приобрел бывший лидер ОПГ «Солнцевские». Оба, как отмечается, вышли из московского яхт-клуба «Рояль» и отправились в сторону поселка Пестово на аэролодке «Север». За ее штурвалом, по словам пассажиров, находился сам Аверин.

Предварительно, следствие рассматривает две основные версии произошедшего, обе из которых квалифицируются как несчастный случай. По одной из них, судно при развороте задело лед и перевернулось. Еще одна версия гласит, что лодку занесло при выходе на лед, после чего тот проломился, а пассажиры упали в воду.

Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
