СМИ назвали 5 препятствий на пути к миру в Украине

2 минуты чтения 09:00

Проект мирной сделки по Украине, предложенной президентом США Дональдом Трампом, несмотря на активную доработку, все еще содержит по меньшей мере пять ключевых вопросов, согласовать которые до сих пор не удалось. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.

По его данным, ключевым препятствием на пути к миру является «вопрос территорий». Москва продолжает требовать передачи под ее контроль той части украинского Донбасса, которую российской армии все еще не удалось захватить. Киев, несмотря на активное давление со стороны Вашингтона, категорически отказывается это делать, ссылаясь, в частности, на положения действующей Конституции страны. В Москве на это отвечают угрозами продолжить боевые действия. Так, на прошлой неделе Владимир Путин в очередной раз пообещал добиться «освобождения своих исторических земель военным путем» в случае отказа Украины сдать их добровольно.

Следующим пунктом сделки, который так и не удалось согласовать, является отказ Украины от стремления стать членом Североатлантического альянса. Москва продолжает настаивать на нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе Украины, как условии заключения мира. В свою очередь, в Киеве снова ссылаются на Конституцию и настаивают, что соответствующие изменения в основной закон страны могут быть внесены только по решению украинского народа.

Третьим камнем преткновения на пути к миру в Украине стал вопрос о численности украинской армии. Так, Россия требует, чтобы в соглашение был включен пункт, обязывающий Киев, ограничить ее 600 тысячами солдат, тогда как Киев и поддерживающие его европейские страны настаивают на лимите не менее 800 тысяч военнослужащих.

Также до сих пор не удалось согласовать пункт о статусе русского языка, который Москва требует признать государственным в Украине. Соответствующий пункт содержался в первоначальном варианте соглашения, предложенном Вашингтоном. В то же время Киев утверждает, что ограничение работы российских СМИ необходимо для «пресечения дезинформации и пропаганды насилия».

И наконец пятым препятствием на пути к миру WSJ называет вопрос о контроле над Запорожской АЭС, которую российские войска захватили после начала полномасштабного вторжения в Украину. Так, совместное использование АЭС, предложенное США, готовы обсуждать в Москве, но продолжают критиковать в Киеве.

