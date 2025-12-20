EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Среди появившихся в Петербурге дворников из Индии нашли бывшего разработчика из Microsoft

2 минуты чтения 13:29 | Обновлено: 13:57

Петербургское издание «Фонтанка» опубликовало большой материал об индийцах, которые недавно появились на улицах города в качестве дворников. Среди них нашелся в том числе бывший разработчик, работавший на IT-гиганта Microsoft.

Им оказался 26-летний Мукеш Мандал. Издание опубликовало короткое видео с интервью, в котором Мандал рассказывает о себе и хвалит своего российского работодателя по-русски хотя и с сильным акцентом. 

Отвечая на вопросы журналистов, он рассказал, что до приезда в Россию работал в IT-компаниях, включая Microsoft. По словам Мандала, в Россию он приехал не навсегда. 

«У меня план на год — побыть в России, заработать немного денег и вернуться в свою страну. Я просто делаю свою работу: убираю улицы. Это ваша страна, и вы должны понимать, чем я занимаюсь. Конечно, есть люди — не все, всего около 1%, — которые могут злиться, если я случайно коснусь метлой машины. Я понимаю, что машина ценна, но люди важнее», — рассказал он..

«Трупы из ямы стали падать в воду»
«Трупы из ямы стали падать в воду»
Жители советского города увидели тайное массовое захоронение. Тогда власти решили как-то избавиться от улик — и придумали смыть их
Политика11 минут чтения

На вопрос, почему он решил приехать в Россию на работу, Мандал ответил, что для него, как для индийца, не имеет значения, какой именно работой заниматься.

«Работа — это для Бога. Работать можно где угодно — в туалете, на улице, где угодно. Это моя работа, мой долг и ответственность — делать ее как можно лучше. Вот и все», — пояснил мужчина.

На вопрос о своем вероисповедании он сказал, что является последователем индуизма, и признался, что пока не смог найти в Петербурге индуистского храма, чтобы помолиться.

Как пишет «Фонтанка», среди индийских дворников, с которыми удалось пообщаться журналистам, оказались также организаторы свадеб, фермеры, архитекторы, скульптор и кожевник. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Трупы из ямы стали падать в воду»
Политика
«Трупы из ямы стали падать в воду»
Жители советского города увидели тайное массовое захоронение. Тогда власти решили как-то избавиться от улик — и придумали смыть их
00:01
Хрустальная империя Германа Грефа
Экономика
Хрустальная империя Германа Грефа
Главный банк страны стал силен как никогда. В чем подвох?
00:01 19 декабря
Советская Россия проиграла Латвии войну
Политика
Советская Россия проиграла Латвии войну
Попытка захвата провалилась, а РСФСР обещала отказаться от ее территории «на вечные времена», но через 20 лет СССР обманом оккупирует республику
00:01 18 декабря
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Экономика
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Компанию спасут за счет россиян и массовых увольнений, а руководить этим будет подруга бывшей секретарши Путина. Получится?
00:01 16 декабря
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Общество
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Поселились в глуши и взяли дом в ипотеку, а теперь делаем ремонт своими руками, чтобы не разориться
00:01 15 декабря

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников