Среди появившихся в Петербурге дворников из Индии нашли бывшего разработчика из Microsoft

Петербургское издание «Фонтанка» опубликовало большой материал об индийцах, которые недавно появились на улицах города в качестве дворников. Среди них нашелся в том числе бывший разработчик, работавший на IT-гиганта Microsoft.

Им оказался 26-летний Мукеш Мандал. Издание опубликовало короткое видео с интервью, в котором Мандал рассказывает о себе и хвалит своего российского работодателя по-русски хотя и с сильным акцентом.

Отвечая на вопросы журналистов, он рассказал, что до приезда в Россию работал в IT-компаниях, включая Microsoft. По словам Мандала, в Россию он приехал не навсегда.

«У меня план на год — побыть в России, заработать немного денег и вернуться в свою страну. Я просто делаю свою работу: убираю улицы. Это ваша страна, и вы должны понимать, чем я занимаюсь. Конечно, есть люди — не все, всего около 1%, — которые могут злиться, если я случайно коснусь метлой машины. Я понимаю, что машина ценна, но люди важнее», — рассказал он..

На вопрос, почему он решил приехать в Россию на работу, Мандал ответил, что для него, как для индийца, не имеет значения, какой именно работой заниматься.

«Работа — это для Бога. Работать можно где угодно — в туалете, на улице, где угодно. Это моя работа, мой долг и ответственность — делать ее как можно лучше. Вот и все», — пояснил мужчина.

На вопрос о своем вероисповедании он сказал, что является последователем индуизма, и признался, что пока не смог найти в Петербурге индуистского храма, чтобы помолиться.

Как пишет «Фонтанка», среди индийских дворников, с которыми удалось пообщаться журналистам, оказались также организаторы свадеб, фермеры, архитекторы, скульптор и кожевник.