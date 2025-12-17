EN
Общество

Россияне хотели бы задать Путину вопрос о конце войны

2 минуты чтения 20:59

Вопросы, которые беспокоят россиян последние три года, практически не меняются. Больше всего граждан России интересует, когда закончится так называемая «СВО», свидетельствуют результаты опроса «Левада-Центра». 

О завершении войны в Украине Владимира Путина во время «Прямой линии» хотели бы спросить 21% опрошенных россиян. Сроки окончания войны волнуют респондентов из всех социальных групп, причем те, кто одобряет деятельность Путина на посту президента задают такой вопрос чаще, чем те, кто его не поддерживает (22% против 19%).

Мужчины (7%) чаще женщин (4%) интересуются наличием у Путина преемника. Однако россиянки, в свою очередь, чаще задаются вопросом, когда же закончится война и начнутся мирные переговоры. 

Помимо прекращения войны 16% опрошенных хотели бы спросить Путина на «Прямой линии» о том, когда улучшится благосостояние населения, а правительство повысит пенсии и пособия. Почти каждый десятый респондент (8%) задал бы вопрос о росте цен и налогов. Еще 5% участников опроса «Левада-Центра» спросили бы о кризисе внутреннего управления: «Когда будем заниматься страной?». 

Набор самых волнующих вопросов не меняется вот уже три года подряд. В прошлом году о сроках окончания войны хотели бы спросить Путина 22% опрошенных, а в 2023 году эта тема беспокоила 21% респондентов. На втором месте по популярности стоял вопрос об увеличении уровня зарплат, а на третьем — росте цен.

Война с Украиной все сильнее нервирует жителей России. Как следует из закрытого опроса, проведенного ВЦИОМ по приказу Кремля, впервые больше половины россиян (56% респондентов) заявили, что «очень устали от СВО».

