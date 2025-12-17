Минобороны России впервые раскрыло свой бюджет на войну

Министр обороны России Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства впервые раскрыл объем бюджетных трат, которые непосредственно связаны с войной в Украине. В 2025 году они составили 5,1% валового внутреннего продукта (ВВП) России. На это обратила внимание журналистка Фарида Рустамова.

По прогнозу Минэкономразвития, объем российского ВВП в этом году будет равен 217,3 триллиона рублей. Следовательно, расходы на войну с Украиной можно оценить в 11,1 триллиона рублей.

Ранее были известны только общие расходы федерального бюджета по статье «Национальная оборона», в которой учитываются как расходы на текущие нужды, так и инвестиции в строительство, разработку новых вооружений и тому подобное, отметила Рустамова.

Общие траты Минобороны в 2025 году составили 7,3% от ВВП. По статье «Национальная оборона» в текущем году всего потрачено 13 триллионов рублей, то есть на войну с Украиной ушло примерно 82% этой суммы. Невоенные расходы ведомства снизились с 2,7% в 2024 году до 2,2% в 2025 году, обратили внимание «Важные истории».

На «Национальную оборону» в этом году ушло больше средств, чем суммарные расходы по статьям «Социальная политика», на которую было потрачено 6,9 триллиона рублей, и «Национальная экономика», на которую выделили 4,4 триллиона рублей.

Помимо этого, на расширенном заседании коллегии Минобороны Белоусов рассказал, что в 2025 году контракты с военным ведомством заключили 410 тысяч граждан России, отметили «Важные истории».

Также, по информации издания, министр обороны заявил, что вооруженные силы России за год освободили больше 300 населенных пунктов и более шести тысяч квадратных километров территории. Он отметил, что этот показатель оказался на треть больше, чем в прошлом году.