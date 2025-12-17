EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Минобороны России впервые раскрыло свой бюджет на войну

2 минуты чтения 20:33 | Обновлено: 21:09

Министр обороны России Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства впервые раскрыл объем бюджетных трат, которые непосредственно связаны с войной в Украине. В 2025 году они составили 5,1% валового внутреннего продукта (ВВП) России. На это обратила внимание журналистка Фарида Рустамова.

По прогнозу Минэкономразвития, объем российского ВВП в этом году будет равен 217,3 триллиона рублей. Следовательно, расходы на войну с Украиной можно оценить в 11,1 триллиона рублей.

Ранее были известны только общие расходы федерального бюджета по статье «Национальная оборона», в которой учитываются как расходы на текущие нужды, так и инвестиции в строительство, разработку новых вооружений и тому подобное, отметила Рустамова.

Общие траты Минобороны в 2025 году составили 7,3% от ВВП. По статье «Национальная оборона» в текущем году всего потрачено 13 триллионов рублей, то есть на войну с Украиной ушло примерно 82% этой суммы. Невоенные расходы ведомства снизились с 2,7% в 2024 году до 2,2% в 2025 году, обратили внимание «Важные истории».

Здесь дети вешались от голода
Здесь дети вешались от голода
Две главные диктатуры XX века поделили Европу. Одна из них депортировала целые народы, а захват стран называла «присоединением». Это был СССР
Политика26 минут чтения

На «Национальную оборону» в этом году ушло больше средств, чем суммарные расходы по статьям «Социальная политика», на которую было потрачено 6,9 триллиона рублей, и «Национальная экономика», на которую выделили 4,4 триллиона рублей.

Помимо этого, на расширенном заседании коллегии Минобороны Белоусов рассказал, что в 2025 году контракты с военным ведомством заключили 410 тысяч граждан России, отметили «Важные истории».

Также, по информации издания, министр обороны заявил, что вооруженные силы России за год освободили больше 300 населенных пунктов и более шести тысяч квадратных километров территории. Он отметил, что этот показатель оказался на треть больше, чем в прошлом году.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Экономика
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Компанию спасут за счет россиян и массовых увольнений, а руководить этим будет подруга бывшей секретарши Путина. Получится?
00:01 16 декабря
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Общество
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Поселились в глуши и взяли дом в ипотеку, а теперь делаем ремонт своими руками, чтобы не разориться
00:01 15 декабря
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
00:01 14 декабря
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Криминал
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Родственники убитой называют ее мужа соучастником, но обвинения предъявили только его матери. Она сбежала в Россию, и расследование встало
00:01 13 декабря
Убила насильника и сбежала
Мир
Убила насильника и сбежала
Он напал на нее в тюрьме и получил 11 ударов ножом. Ей грозила смертная казнь, но все закончилось неожиданно
00:01 12 декабря

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Цены на нефть рухнули
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01
Горящие новости
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Цены на нефть рухнули
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников