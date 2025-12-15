EN
Водители такси устроили забастовку против «Яндекса» в трех странах

2 минуты чтения 16:09

Водители такси устроили всероссийскую забастовку против низких тарифов сервиса «Яндекс Go». В своих рабочих чатах они делятся, что создают фейковые заказы, дожидаются приезда машины, а затем призывают коллег отказаться от работы на сутки, пишет издание «7х7». 

«Все мои знакомые сегодня не работают. Главное, что лично меня не устраивает, это то, что «Яндекс» не показывает стоимость и конечный пункт клиента при приеме заказа. Минимальную стоимость поездки давно пора поднять до 150 рублей, а не как сейчас — 87 рублей, и это до вычета комиссии», — рассказал изданию водитель такси из Нальчика по имени Залим.

На «дешевые заказы» агрегатора пожаловался и таксист из Самары Сергей, который тоже присоединился к акции протеста. «На днях я сделал 19 заказов, вышло 2700 рублей, чтобы сделать заказы, мне пришлось на 2500 заправиться. Работал я весь день, получается, «чистыми» у меня в кармане осталось 200 рублей», — объяснил он.

Как сообщает телеграм-канал «Российский трудовой фронт», забастовка проходит в 12 российских городах и двух зарубежных: армянском Гюмри и столице Узбекистана Ташкенте. Отмечается, что в числе главных требований бастующих значатся снижение комиссии, увеличение минимальной стоимости поездки и видимость конечной точки поездки пассажира без доплаты. 

Сталин навсегда лишил этот народ родины
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
Политика38 минут чтения

По замыслу забастовка, которая заключается в одновременном прекращении работы и уходе с маршрутов, должна продлиться сутки с вечера 14 декабря, пишут «Новые известия».

«Очнитесь! Вы ездите через весь город за 300 рублей, это не нормально. Это такси, а не бичевоз. Хочешь доехать быстро — плати деньги, а не те слезы, за которые вас везут. Цены на бензин и запчасти видели? Вас это не интересует? А меня не интересует вас, бомжей, возить за 300 рублей. Типичная автобусная бичевань, не уважающая людей и их труд», — считает водитель такси из Брянска по имени Павел.

Издание «Владивосток онлайн» в свою очередь сообщает, что забастовка таксистов в регионе «провалилась». Отмечается, что сегодня, 15 декабря, местные жители не заметили ни увеличения времени ожидания, ни резкого роста стоимости поездок. По данным издания, пользователи и водители отмечали большое количество машин на линии и минимальное время подачи.

Согласно оценкам таксистов, на которые ссылается «Владивосток онлайн», доля бастующих составила от 1–3% до 10–15% от общего числа водителей сервиса. В самом «Яндекс Go» пока официально не комментировали ситуацию.

