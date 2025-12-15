Россиянка 55 лет прожила без документов

Жительница Перми впервые за 55 лет жизни смогла получить свидетельство о рождении. Из-за отсутствия документа женщина не получила среднее образование, не могла обращаться в государственные клиники и официально трудоустроиться. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» рассказал Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко.

По его информации, до совершеннолетия женщина жила в Казани, а затем переехала в Пермь. Свидетельство о рождении ей не оформили из-за того, что ее мать так и не обратилась в ЗАГС.

«Все эти годы она жила без документов, удостоверяющих личность и, конечно, не могла получить паспорт гражданина РФ. Это означало невозможность полноценно реализовывать свои права: официально трудоустроиться, свободно обращаться в медучреждения, оформлять положенные меры социальной поддержки и многое другое. Фактически человек существовал, но юридически — как бы “невидимка”, а еще и вдобавок наказание успела отбыть в одном из учреждений уголовно-исправительной системы», — рассказал Сапко.

Сталин навсегда лишил этот народ родины Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом Политика 38 минут чтения

По его словам, для того, чтобы восстановить свой юридический статус, женщина прошла «долгий путь» через органы по вопросам миграции и судебные инстанции. На протяжении всего этого «непростого процесса», как утверждает Сапко, правозащитники консультировали женщину, помогали с подготовкой документов и представляли ее интересы в суде.

«И вот буквально на днях суд удовлетворил ее заявление и признал юридический факт рождения. В зале суда женщина заплакала от счастья — после 55 лет жизни “без права на существование на бумаге” она, наконец, сможет получить свое законное, такое простое и одновременно судьбоносное свидетельство о рождении», — поделился Уполномоченный по правам человека.

Этот случай, по его словам, не первый в регионе. Так, в марте жительница Перми, которая с 18 лет самостоятельно пыталась установить факт своего рождения, впервые смогла получить документы. По информации Сапко, после рождения мать девушки не обратилась в ЗАГС, из-за чего в детстве она не посещала детский сад и школу.