Россиянка 55 лет прожила без документов

Жительница Перми впервые за 55 лет жизни смогла получить свидетельство о рождении. Из-за отсутствия документа женщина не получила среднее образование, не могла обращаться в государственные клиники и официально трудоустроиться. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» рассказал Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко.
По его информации, до совершеннолетия женщина жила в Казани, а затем переехала в Пермь. Свидетельство о рождении ей не оформили из-за того, что ее мать так и не обратилась в ЗАГС.
«Все эти годы она жила без документов, удостоверяющих личность и, конечно, не могла получить паспорт гражданина РФ. Это означало невозможность полноценно реализовывать свои права: официально трудоустроиться, свободно обращаться в медучреждения, оформлять положенные меры социальной поддержки и многое другое. Фактически человек существовал, но юридически — как бы “невидимка”, а еще и вдобавок наказание успела отбыть в одном из учреждений уголовно-исправительной системы», — рассказал Сапко.
По его словам, для того, чтобы восстановить свой юридический статус, женщина прошла «долгий путь» через органы по вопросам миграции и судебные инстанции. На протяжении всего этого «непростого процесса», как утверждает Сапко, правозащитники консультировали женщину, помогали с подготовкой документов и представляли ее интересы в суде.
«И вот буквально на днях суд удовлетворил ее заявление и признал юридический факт рождения. В зале суда женщина заплакала от счастья — после 55 лет жизни “без права на существование на бумаге” она, наконец, сможет получить свое законное, такое простое и одновременно судьбоносное свидетельство о рождении», — поделился Уполномоченный по правам человека.
Этот случай, по его словам, не первый в регионе. Так, в марте жительница Перми, которая с 18 лет самостоятельно пыталась установить факт своего рождения, впервые смогла получить документы. По информации Сапко, после рождения мать девушки не обратилась в ЗАГС, из-за чего в детстве она не посещала детский сад и школу.