Общество

Власти захотели отслеживать экс-заключенных по камерам без их согласия

2 минуты чтения 16:03 | Обновлено: 16:05

Депутаты Госдумы предлагают разрешить российским силовиками использовать биометрию бывших заключенных для слежки за ними через «умные камеры», рассказал ТАСС один из авторов законопроекта депутат Анатолий Выборный.

Сталин навсегда лишил этот народ родины
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
Политика

При этом освободившихся из мест лишения свободы не будут спрашивать о согласии на такое применение собранных у них биометрических данных. Полицейские также смогут отслеживать действия экс-заключенных с применением данных платежных систем.

Законопроект уже внесен в Госдуму. Выборный и его соавторы предлагают наделить МВД правом обрабатывать и передавать биометрические данные людей, находящихся под административным надзором, без необходимости обязательного получения согласия на это у самих экс-заключенных.

Если законопроект последовательно одобрят Госдума, Совфед и Владимир Путин, полицейские будут использовать диктофоны, видеокамеры, данные платежных системы, систем распознавания лиц, мобильных устройств и геолокации для слежки за освободившимися.

ТАСС отмечает, что обязательный административный надзор назначается бывшим заключенным, повторно совершившим тяжкое или особо тяжкое преступление, преступление против половой неприкосновенности и свободы несовершеннолетних, преступление террористической направленности, а также истязание, причинение тяжкого вреда здоровью или убийство по причине политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, при вовлечении несовершеннолетних в преступную группу, в совершение одного тяжкого преступления или нескольких средней тяжести.

Срок административного надзора не может превышать период, необходимый для погашения судимости, однако Выборный считает, что в будущем необходимо изменить и это правило. По его мнению, люди, совершившие сексуализированное насилие в адрес несовершеннолетнего, должны находиться на пожизненном надзоре, а отслеживание их действий должно вестись для того, чтобы власти всегда имели возможность предотвратить совершение нового преступления.

