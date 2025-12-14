EN
Десятки россиян застряли в «снежном плену» на трассе под Саратовом

2 минуты чтения 11:25

Метели и снежные заносы привели к ограничению движения на дорогах в Саратовской области, властям приходится эвакуировать пассажиров застрявших на трассах автомобилей, пишет губернатор области Роман Бусаргин.

Сталин навсегда лишил этот народ родины
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
Политика38 минут чтения

Политик рассказал о 148 эвакуированных у расположенного рядом с Саратовом села Безымянное в Энгельсском районе, а также сообщил о сохраняющихся ограничениях движения на шести участках федеральных трасс. СМИ и телеграм-каналы пишут, что десятки россиян продолжают находиться в «снежном плену», а также о повреждениях электросетей и газовых труб в населенных пунктах области.

«Осторожно, новости» сообщают, что водители на участке на трассе Р-228 были вынуждены помогать друг другу без поддержки от властей более 12 часов — они вытаскивали застрявшие в сугробах автомобили. При этом власти, по словам источников, не организовали подвоз топлива и спецтехники, а также обогрев.

Телеграм-канал Baza пишет, что люди на этом участке трассы все еще находятся в «снежном плену» — у них заканчивается топливо, а многие из постарадавших не взяли с собой достаточное количество еды. По данным канала, экстренные службы начали оказывать помощь водителям, но им мешает продолжающаяся метель.

«Российская газета» отмечает, что в Саратовской области также повреждены линии электропередач в 205 населенных пунктах. Из-за этого власти организовали круглосуточный режим работы для аварийных бригад и довели их число до 59 единиц.

В столице региона повреждены 78 линий электропередач и 33 участка газовых труб — журналисты отмечают, что в некоторых районах области подача газа и электричества пока не восстановлена. Ранее сообщалось, что в 13 декабря в регионах Поволжья поднялся ветер скоростью до 27 метров в секунду, а также выпал обильный снег. Температура в Саратова сейчас составляет от -7 до -8 градусов.

