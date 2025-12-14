EN
Германия объявила об окончании «Американского мира» для Европы

13:28

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время конференции партии ХСС объявил об окончании десятилетий эпохи «Американского мира» для Германии и Европы, пишет Der Tagesspiegel.

Он заявил, что эра Pax Americana, во время которой Вашингтон чувствовал безопасность за своих европейских союзников после Второй мировой войны, осталась в прошлом. Политик считает, что страны Европы должны стремиться сохранить единство внутри НАТО.

«Никто не должен верить, что это всего лишь краткосрочное явление. Трамп не появился в одночасье, и эта американская политика не исчезнет в одночасье», — так Мерц прокомментировал расчеты других политиков на возможные изменения после ухода нынешней администрации Белого дома.

Глава правительства Германии считает, что Европа должна задуматься о том, чтобы самостоятельно обеспечивать свою обороноспособность. Он также призвал сторонников по правящей коалиции отложить дебаты по внутриполитически темам, чтобы сосредоточиться на противостоянии угрозе со стороны России.

По мнению Мерца, в случае поражения Украины в войне против России Владимир Путин продолжит свою агрессию против европейских стран. Планы Кремля заключаются в восстановлении границ СССР, но спокойно себя не могут чувствовать и входившие в Организацию Варшавского договора страны Восточной Европы, считает канцер Германии.

Приоритетом ФРГ в вопросах внешней политики и обеспечения безопасности Мерц назвал помощь Украине и стратегическое партнерство с другими странами ЕС и Великобританией. Он также прокомментировал сравнение поддержки Европой Украины с 1914 годом, когда континент оказался охвачен Первой мировой войной из-за блокового статуса ведущих держав, поддержавших друг друга в начинающемся конфликте.

Политик заявил, что ситуацию в Европе корректнее сравнивать с 1938 годом, когда Адольф Гитлер почуствовал себя увереннее из-за политики умиротворения со стороны великих держав. Также он заявил, что его партия должна рассматривать в качестве одной из задач борьбу с правой силой «Альтернатива для Германии».

