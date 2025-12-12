Ученые рассказали о новых рисках для здоровья авиапассажиров

Авиапассажиры подвержены воздействию крайне высоких концентраций сверхмелких частиц загрязненного воздуха, выяснили французские ученые. Данные исследования публикует The Guardian.

Специалисты из Университета Париж-Сите разместили измерительное оборудование на пассажирских рейсах, вылетавших из аэропорта Шарль-де-Голль по европейским направлениям. Приборы устанавливали на свободных креслах в передней части салона или в зоне кухни самолета. Полученные данные показали, что наибольшие уровни загрязнения фиксируются непосредственно во время посадки пассажиров на борт и руления самолета по аэродрому.

В эти периоды уровень сверхмелких частиц в салоне более чем в два раза превышал тот, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает высоким. После взлета загрязненный воздух постепенно вытеснялся, однако при заходе на посадку концентрации вновь возрастали — вероятно, из-за повышенного уровня загрязнения вблизи воздушных трасс и аэропортов. Аналогичная картина наблюдалась и в аэропортах назначения.

Убила насильника и сбежала Он напал на нее в тюрьме и получил 11 ударов ножом. Ей грозила смертная казнь, но все закончилось неожиданно Мир 8 минут чтения

Сверхмелкие частицы невозможно увидеть, и они часто не фиксируются стандартными методами мониторинга, поэтому они не подпадают под действующие нормы контроля качества воздуха, уточняет The Guardian. При этом, по данным ВОЗ и Нидерландского совета по здравоохранению, воздействие таких частиц связано с воспалением легких, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, повышением артериального давления и рисками для внутриутробного развития плода.

Кроме того, загрязнение от аэропортов распространяется за их пределы. Ученые зафиксировали, что сверхмелкие частицы из района Шарль-де-Голля обнаруживаются на расстоянии более пяти километров, а в Лондоне загрязнение от аэропорта Хитроу выявлялось в западных и центральных районах города. Авторы исследования отмечают, что проблема приобретает особое значение на фоне роста авиаперевозок. Ожидается, что в этом году число авиапассажиров в мире впервые превысит пять миллиардов человек.