Два человека умерли от «гонконгского» гриппа в России

В России растет заболеваемость вирусом гриппа А. В Республике Дагестан за текущий эпидемиологический сезон выявлен 61 случай заражения так называемым «гонконгским» гриппом. Два из них закончились летальным исходом, сообщает Роспотребнадзор по региону.

Заболеваемость в России начала резко расти с первых чисел декабря. Только за первую неделю зимы гриппом в стране заразились 23,4 тысячи человек. Причем, в 80% случаев выявлялся именно «гонконгский» грипп, отмечают в Роспотребнадзоре.

«Гонконгским» принято называть вирус гриппа А (H3N2), так как впервые данный штамм был выделен в Гонконге в июле 1968 года. Вирус быстро распространился по миру и к началу 1969-го стал причиной пандемии, которая унесла жизни более миллиона человек по всему миру.

Однако позже благодаря формированию коллективного иммунитета штамм H3N2 превратился в одну из причин сезонного ОРВИ. «Гонконгский» грипп отличается высокой заразностью, так как легко передается воздушно-капельным путем и особенно быстро распространяется среди большого скопления людей.

Наиболее частыми симптомами гриппа этой вариации является высокая и тяжело сбиваемая температура, нередко достигающая 39 градусов, ломота в мышцах, озноб, кашель и выраженная слабость. Реже встречаются приступы рвоты и диареи.

Штамм H3N2 не следует считать сверхагрессивной формой вируса как минимум из-за того, что «гонконгский» грипп плохо сохраняется во внешней среде. К тому же критических мутаций в ходе исследований штаммов специалисты не обнаружили, а все циркулирующие варианты продемонстрировали чувствительность к противовирусным препаратам, отметили в Роспотребнадзоре.

Врач-вирусолог, академик РАН Виталий Зверев добавил, что рост заболеваемости вызван в первую очередь сезонным характером гриппа, пик которого приходится на конец декабря-начало января. Особенно тяжело гонконгский грипп переносят дети до 2 лет и пожилые люди. Также в зоне риска находятся беременные и люди с хроническими заболеваниями органов дыхательной системы.

Ближе к Новому году ожидается значительный подъем заболеваемости гриппом, поэтому врачи рекомендуют реже находиться в общественных местах, мыть руки по возвращению домой и по возможности проветривать помещение. На данный момент превышение эпидемических показателей по гриппу зарегистрировано в 17 российских регионах.