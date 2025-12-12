EN
СМИ: Дуров предлагал агенту ГРУ вложить деньги в TON

21:17 | Обновлено: 21:55

Основатель Telegram Павел Дуров пригласил агента ГРУ Яна Марсалека вложить деньги в свой криптовалютный проект TON, сообщает Financial Times.

В 2018 году разработчики Telegram готовились к запуску собственного блокчейна, на котором планировали создать монету TON. В поисках дополнительных инвестиций Дуров обратился к Марсалеку, который подключил к сделке своих ливийских партнеров.

Для осуществления инвестиций Марсалек создал специальную структуру, но шведский банк Credit Suisse заблокировал транш после проверки процедуры на отмывание денег. Тогда Марсалек обратился к ливийскому государственному деятелю Бену Халиму, с которым связан по совместным инвестициям в Ливийскую цементную компанию.

Издание пишет, что Марсалек хотел вложить в TON активы Халима от своего имени. Однако сделке не суждено было случиться, так как Комиссия по ценным бумагам и биржам США заблокировала выпуск токенов Telegram.

Здесь дети вешались от голода
Здесь дети вешались от голода
Две главные диктатуры XX века поделили Европу. Одна из них депортировала целые народы, а захват стран называла «присоединением». Это был СССР
Политика26 минут чтения

Марсалек 10 лет занимал пост операционного директора платежной системы Wirecard. Компания разорилась летом 2020 года — тысячи акционеров и клиентов лишились в общей сложности 20 миллиардов евро. С тех пор Марсалек находится в международном розыске за мошенничество

Марсалек, как выяснили The Insider и Bellingcat, многие годы сотрудничал со спецслужбами России. Так, в 2021 году, согласно совместному расследованию Центра «Досье» и немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, он получил российский паспорт на имя Германа Баженова и живет под защитой ФСБ. Эту информацию подтвердили и другие расследователи.

По данным британского суда, Марсалек руководил группой шпионов ГРУ, которые действовали в Лондоне. В частности, они следили за журналистами Христо Грозевым и Романом Доброхотовым. В мае 2025 года шесть граждан Болгарии, проживающих в Великобритании, признали виновными в шпионаже в интересах России и приговорили к срокам от пяти до десяти лет тюрьмы.

Горящие новости
