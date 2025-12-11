EN
Университетская лаборатория взорвалась в Перми

2 минуты чтения 11:14 | Обновлено: 11:36

В одной из лабораторий Пермского национального исследовательского политехнического университета произошел взрыв. Погибли два человека, в том числе ребенок, пишет «Коммерсантъ».

Журналисты сообщают, что еще два человека пострадали. На место происшествия уже прибыли сотрудники регионального управления Следственного комитета (СК). Телеграм-канал «112» пишет, что взрыв произошел в здании аэрокосмического факультета.

По данным СМИ, в двухэтажном университетском здании взорвался гидродинамический стенд, предназначенный для проведения исследований. Инцидент произошел из-за его разгерметизации.

Телеграм-канал Shot приводит иную статистику пострадавших — три человека, получивших повреждения, четверо пропавших без вести. Число погибших совпадает с информацией в публикациях «112» и «Коммерсанта». По данным Shot, власти уже начали поиск пропавших людей.

Пермский новостной телеграм-канал «В курсе» пишет, что погибли мужчина 1983 года рождения и его 10-летняя дочь. Трое пострадавших (1961, 1988 и 1985 годов рождения), по данным канала, получили закрытые черепно-мозговые травмы. Об их состоянии и госпитализации в публикации не сообщается.

По данным «В курсе» здание университета практически не пострадало — из-за разрушения машины для испытаний была выбита дверь в лабораторию, но других разрушений в корпусе не наблюдается.

Позже инцидент прокомментировало региональное министерство территориальной безопасности. Чиновники подтвердили гибель двух человек и наличие троих пострадавших. Власти заявили о стабильном состоянии получивших травмы, они госпитализируются в пермские больницы. О пропавших без вести в тексте не упоминается.

Причиной взрыва в министерстве назвали сход испытательной машины с гидродинамического стенда во время проведения лабораторных испытаний. Это, по данным властей, случилось из-за нарушения технологического процесса.

СК на данный момент проводит проверку на месте инцидента, сообщают СМИ. Информации о возбуждении уголовного дела из-за взрыва в университета пока не поступало, региональные управления СК, Прокуратуры и МВД происшествие не комментировали.

