EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

СМИ: разработка реестра воинского учета остановлена на несколько месяцев

2 минуты чтения 15:15 | Обновлено: 17:14
СМИ: разработка реестра воинского учета остановлена на несколько месяцев

Анонимная группировка хакеров взломала инфраструктуру одного из ключевых разработчиков реестра воинского учета и передала материалы по нему проекту «Идите лесом». Об этом правозащитники пишут в своем телеграм-канале.

«Идите лесом» утверждает, что хакеры уничтожили данные и всю инфраструктуру компании. Это, по мнению правозащитников, должно остановить его разработку на несколько месяцев.

Полученные данные проект передал редакции «Важных историй». Журналисты ознакомились с ними и считают, что компания «Микорд» действительно подверглась взлому, а хакеры находились внутри системы несколько месяцев. Они действительно получили доступ к исходному коду, техническим документам и перепискам сотрудников компании.

«Важные истории» получили подтверждение взлома от директора «Микорда» Рамиля Габдрахманова. Мужчина при этом отказался признать, что компания принимает участие в разработке реестра. Журналисты также не привели своей оценки нанесенного «Микорду» и реестру ущерба, отметив, что уничтожение инфраструктуры компании пока остается лишь утверждением самих хакеров.

Здесь дети вешались от голода
Здесь дети вешались от голода
Две главные диктатуры XX века поделили Европу. Одна из них депортировала целые народы, а захват стран называла «присоединением». Это был СССР
Политика26 минут чтения

При этом переданные «Идите лесом» документы оказались подлинными, считают в «Важных историях». Журналисты пообещали опубликовать подробности об устройстве реестра и его основных компонентов позднее.

Участие «Микорд» в разработке реестра косвенно подтверждала сама компания, выложив в своем аккаунте в Instagram скриншот экрана одного из участников внутреннего созвона компании. В описании публикации отмечается, что встреча была посвящена обсуждению написанного для ЕРВУ кода.

Аббревиатура ЕРВУ соответствует полному названию реестра — единый реестр воинского учета. «Идите лесом» отмечает, что в нем уже содержится 30 миллионов учетных записей, но реестр так и не может обеспечить автоматическое наложение предусмотренных законодательством ограничений для призывников.

Позже российское Минобороны выпустило официальное опровержение «вбросов о якобы взломе» реестра воинского учета, заявив о его функционировании в штатном режиме. При этом власти не обратили внимание, что новости касались взлома не самого рееста, а компании «Микорд» — уничтожение его инфраструктуры и утечку документов о самом реестре министерство обороны не прокомментировало.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Anton Vaganov / Reuters

Посмотрите другие материалы

Здесь дети вешались от голода
Политика
Здесь дети вешались от голода
Две главные диктатуры XX века поделили Европу. Одна из них депортировала целые народы, а захват стран называла «присоединением». Это был СССР
00:01
Отомстил за смерть семьи
Криминал
Отомстил за смерть семьи
Россиянин потерял жену и детей в авиакатастрофе. Он выследил в Европе диспетчера того рейса и зарезал его
00:01 10 декабря
23 удара молотком
Криминал
23 удара молотком
Мужчину обвинили в убийстве соседки и ее сына. Он долго жаловался на шум и пришел разобраться
15:05 9 декабря
Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Интернет и мемы
Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Роман уже купили больше миллиона человек. Критики беспокоятся, что жестокость по отношению к женщинам в фэнтези становится трендом
00:01 9 декабря
Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов
Общество
Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов
Он хотел уйти в окружении семьи и отказался ехать в больницу. Мы решили уважать его выбор
00:01 8 декабря
Ни жив, ни мертв
Криминал
Ни жив, ни мертв
В камере одной из самых охраняемых тюрем произошел пожар. Полиция предполагала, что заключенный сгорел заживо, но это было не так
17:00 7 декабря

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Зумеры возродили противоречивый ресторанный тренд
Блогерша засунула сына в пакет и выкачала из него воздух
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Криминал
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
00:01 11 ноября
Горящие новости
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Зумеры возродили противоречивый ресторанный тренд
Блогерша засунула сына в пакет и выкачала из него воздух