СМИ: разработка реестра воинского учета остановлена на несколько месяцев

Анонимная группировка хакеров взломала инфраструктуру одного из ключевых разработчиков реестра воинского учета и передала материалы по нему проекту «Идите лесом». Об этом правозащитники пишут в своем телеграм-канале.
«Идите лесом» утверждает, что хакеры уничтожили данные и всю инфраструктуру компании. Это, по мнению правозащитников, должно остановить его разработку на несколько месяцев.
Полученные данные проект передал редакции «Важных историй». Журналисты ознакомились с ними и считают, что компания «Микорд» действительно подверглась взлому, а хакеры находились внутри системы несколько месяцев. Они действительно получили доступ к исходному коду, техническим документам и перепискам сотрудников компании.
«Важные истории» получили подтверждение взлома от директора «Микорда» Рамиля Габдрахманова. Мужчина при этом отказался признать, что компания принимает участие в разработке реестра. Журналисты также не привели своей оценки нанесенного «Микорду» и реестру ущерба, отметив, что уничтожение инфраструктуры компании пока остается лишь утверждением самих хакеров.
При этом переданные «Идите лесом» документы оказались подлинными, считают в «Важных историях». Журналисты пообещали опубликовать подробности об устройстве реестра и его основных компонентов позднее.
Участие «Микорд» в разработке реестра косвенно подтверждала сама компания, выложив в своем аккаунте в Instagram скриншот экрана одного из участников внутреннего созвона компании. В описании публикации отмечается, что встреча была посвящена обсуждению написанного для ЕРВУ кода.
Аббревиатура ЕРВУ соответствует полному названию реестра — единый реестр воинского учета. «Идите лесом» отмечает, что в нем уже содержится 30 миллионов учетных записей, но реестр так и не может обеспечить автоматическое наложение предусмотренных законодательством ограничений для призывников.
Позже российское Минобороны выпустило официальное опровержение «вбросов о якобы взломе» реестра воинского учета, заявив о его функционировании в штатном режиме. При этом власти не обратили внимание, что новости касались взлома не самого рееста, а компании «Микорд» — уничтожение его инфраструктуры и утечку документов о самом реестре министерство обороны не прокомментировало.