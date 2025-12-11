EN
Россиянам рассказали о новом способе разблокировки банковских карт

2 минуты чтения 17:51

Центральный Банк России разработал механизм восстановления счетов, заблокированных за подозрения в мошенничестве. Для реабилитации гражданам придется обращаться в МВД, сообщил директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров.

Ежедневно в главный банк страны поступают до тысячи жалоб на приостановку операций и дистанционную блокировку карт, добавил Уваров. ЦБ составляет списки с реквизитами мошеннических счетов, в которые зачастую попадают обычные люди, оказавшиеся впутанными в незаконные сделки с криптовалютой. Подобные схемы называются «треугольниками».

«Это касается тех лиц, которые связаны с продажей или покупкой криптовалюты. Когда они продали криптовалюту, а потом якобы им перечисляют денежные средства за криптовалюту, но по факту это украденные денежные средства у других людей», — пояснил Уваров.

Россиянам предоставили возможность выйти из «мошеннической базы» с помощью личного визита в МВД. Механизм реабилитации выглядит следующим образом: Центробанк сообщает, в какой организации были похищены денежные средства и номер заведенного уголовного дела. Также банк говорит, в какое подразделение МВД стоит обратиться, чтобы подтвердить свою непричастность к финансовому преступлению.

Здесь дети вешались от голода
Здесь дети вешались от голода
Две главные диктатуры XX века поделили Европу. Одна из них депортировала целые народы, а захват стран называла «присоединением». Это был СССР
Политика26 минут чтения

Если следователи сочтут человека невиновным, то они отправят уведомление в Банк России, что спор по уголовному делу урегулирован в досудебном порядке. Тогда ЦБ разблокирует счет и уберет человека из списка мошенников. 

Чаще всего под блокировки из-за подозрения в мошенничестве попадают счета россиян в возрасте от 15 до 24 лет, отметил Уваров. Количество блокировок резко выросло после того, как 25 июля 2024 года в России вступил в силу закон, согласно которому банки обязаны заморозить на два дня денежные переводы лица, попавшего в базу мошенников.

Новая мера вызвала волну жалоб, на которую отреагировала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Она подтвердила, что российские финансовые регуляторы «перегнули палку» в борьбе с мошенниками и стали чаще блокировать счета добросовестных клиентов.

