EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Названы самые популярные в этом году фильмы

2 минуты чтения 10:50 | Обновлено: 11:04
Названы самые популярные в этом году фильмы

Крупнейший в мире сайт о кино IMDb опубликовал рейтинг самых популярных фильмов этого года. В него вошли 10 лент. Список основан на фактическом количестве просмотров страниц более чем 250 миллионами посетителей сайта в месяц.

Самым популярным фильмом года стал «Супермен» Джеймса Ганна с Дэвидом Коренсветом в главной роли. В описании фильма сказано, что он был в топе рейтингов IMDb в первые две недели после релиза и вошел в десятку лучших фильмов сентября. Лента собрала более 600 миллионов долларов по всему миру.

«Перезапуску франшизы пришлось взять на себя немалую ответственность: представить нового Кларка Кента и противостоять силе, более могущественной, чем Лекс Лютор в исполнении Николаса Холта, — растущей апатии кинозрителей к супергероям», — отметили авторы рейтинга.

Здесь дети вешались от голода
Здесь дети вешались от голода
Две главные диктатуры XX века поделили Европу. Одна из них депортировала целые народы, а захват стран называла «присоединением». Это был СССР
Политика26 минут чтения

На втором месте оказался хоррор «Орудия» с Джулией Гарнер и Джошем Бролином. От других хорроров, по версии IMDb, его отличает «захватывающая интрига, уникальная структура сюжета и поразительные визуальные эффекты». Отмечается, что этот малобюджетный фильм собрал 100 миллионов долларов за первые две недели проката.

Замыкает тройку фильм ужасов «Грешники» с Майклом Б. Джорданом. Он три месяца подряд входил в топ-20 лучших фильмов по версии IMDb в этом году. Также ожидается, что в следующем году фильм будет номинирован на «Оскар».

Отомстил за смерть семьи
Отомстил за смерть семьи
Россиянин потерял жену и детей в авиакатастрофе. Он выследил в Европе диспетчера того рейса и зарезал его
Криминал16 минут чтения

Четвертое и пятое место заняли «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона с Леонардо Ди Каприо и Шоном Пенном и «Мир Юрского периода: Возрождение», исполнительным продюсером которого стал Стивен Спилберг, а в число исполнителей главных ролей вошла Скарлетт Йоханссон.

Также в рейтинг попали «Франкенштейн» Гильермо дель Торо с Оскаром Айзеком и Джейкобом Элорди, «Счастливчик Гилмор 2» с Адамом Сэндлером, Беном Стиллером и рэпером Bad Bunny, супергеройский фильм Marvel «Громовержцы» с Флоренс Пью и Себастианом Стэном, восьмой в своей серии фильм «Миссия невыполнима: Финальная расплата» с Томом Крузом и «F1» с Брэдом Питтом и Хавьером Бардемом.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Кадр из фильма «Супермен» / режиссер Джеймс Ганн

Посмотрите другие материалы

Здесь дети вешались от голода
Политика
Здесь дети вешались от голода
Две главные диктатуры XX века поделили Европу. Одна из них депортировала целые народы, а захват стран называла «присоединением». Это был СССР
00:01
Отомстил за смерть семьи
Криминал
Отомстил за смерть семьи
Россиянин потерял жену и детей в авиакатастрофе. Он выследил в Европе диспетчера того рейса и зарезал его
00:01 10 декабря
23 удара молотком
Криминал
23 удара молотком
Мужчину обвинили в убийстве соседки и ее сына. Он долго жаловался на шум и пришел разобраться
15:05 9 декабря
Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Интернет и мемы
Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Роман уже купили больше миллиона человек. Критики беспокоятся, что жестокость по отношению к женщинам в фэнтези становится трендом
00:01 9 декабря
Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов
Общество
Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов
Он хотел уйти в окружении семьи и отказался ехать в больницу. Мы решили уважать его выбор
00:01 8 декабря
Ни жив, ни мертв
Криминал
Ни жив, ни мертв
В камере одной из самых охраняемых тюрем произошел пожар. Полиция предполагала, что заключенный сгорел заживо, но это было не так
17:00 7 декабря

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Зумеры возродили противоречивый ресторанный тренд
Блогерша засунула сына в пакет и выкачала из него воздух
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Криминал
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
00:01 11 ноября
Горящие новости
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Зумеры возродили противоречивый ресторанный тренд
Блогерша засунула сына в пакет и выкачала из него воздух