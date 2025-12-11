Названы самые популярные в этом году фильмы

Крупнейший в мире сайт о кино IMDb опубликовал рейтинг самых популярных фильмов этого года. В него вошли 10 лент. Список основан на фактическом количестве просмотров страниц более чем 250 миллионами посетителей сайта в месяц.

Самым популярным фильмом года стал «Супермен» Джеймса Ганна с Дэвидом Коренсветом в главной роли. В описании фильма сказано, что он был в топе рейтингов IMDb в первые две недели после релиза и вошел в десятку лучших фильмов сентября. Лента собрала более 600 миллионов долларов по всему миру.

«Перезапуску франшизы пришлось взять на себя немалую ответственность: представить нового Кларка Кента и противостоять силе, более могущественной, чем Лекс Лютор в исполнении Николаса Холта, — растущей апатии кинозрителей к супергероям», — отметили авторы рейтинга.

На втором месте оказался хоррор «Орудия» с Джулией Гарнер и Джошем Бролином. От других хорроров, по версии IMDb, его отличает «захватывающая интрига, уникальная структура сюжета и поразительные визуальные эффекты». Отмечается, что этот малобюджетный фильм собрал 100 миллионов долларов за первые две недели проката.

Замыкает тройку фильм ужасов «Грешники» с Майклом Б. Джорданом. Он три месяца подряд входил в топ-20 лучших фильмов по версии IMDb в этом году. Также ожидается, что в следующем году фильм будет номинирован на «Оскар».

Четвертое и пятое место заняли «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона с Леонардо Ди Каприо и Шоном Пенном и «Мир Юрского периода: Возрождение», исполнительным продюсером которого стал Стивен Спилберг, а в число исполнителей главных ролей вошла Скарлетт Йоханссон.

Также в рейтинг попали «Франкенштейн» Гильермо дель Торо с Оскаром Айзеком и Джейкобом Элорди, «Счастливчик Гилмор 2» с Адамом Сэндлером, Беном Стиллером и рэпером Bad Bunny, супергеройский фильм Marvel «Громовержцы» с Флоренс Пью и Себастианом Стэном, восьмой в своей серии фильм «Миссия невыполнима: Финальная расплата» с Томом Крузом и «F1» с Брэдом Питтом и Хавьером Бардемом.