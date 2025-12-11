EN
СМИ: «план Б» по финансированию Украины начали обсуждать в Европе

2 минуты чтения 11:00 | Обновлено: 11:03

В Евросоюзе растет напряжение из-за спора вокруг «репарационного кредита» Украине за счет замороженных российских активов. Главы стран ЕС не могут принять финальное решение о выдаче такого займа из-за позиции Бельгии, которая требует дополнительных гарантий. На этом фоне уже начали обсуждаться другие сценарии поддержки Киева, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Бельгия опасается, что именно ей придется нести основные риски, если в будущем возникнет необходимость возвращать России деньги, потраченные на помощь Украине. Поскольку почти весь объем средств размещен в брюссельском депозитарии Euroclear, премьер-министр Барт де Вевер требует для своей страны дополнительных гарантий.

Как пишет Politico, Бельгия настаивает на создании отдельного денежного резерва и введении расширенных механизмов защиты на случай судебных споров или отмены санкций. Пока эти условия не выполнены, де Вевер отказывается поддержать инициативу, которая может быть утверждена только единогласно.

Из-за тупиковой ситуации уже начали обсуждаться альтернативные сценарии помощи Украины, отмечают источники издания в дипломатических кругах. Один из них предполагает привлечение общих заемных средств под будущий семилетний бюджет ЕС. Однако этот план блокирует Венгрия.

Есть и еще один сценарий, согласно которому финансовую поддержку Украине могут обеспечить не все страны ЕС, а только те, кто готов выделить средства из своих национальных бюджетов. Такой механизм в официальных предложениях Еврокомиссии не фигурирует, однако, как отмечает Politico, дипломаты уже «кулуарно обсуждают» его как запасной вариант. Предполагается, что основную нагрузку могут взять на себя Германия, государства Северной Европы и страны Балтии.

При этом сторонники идеи признают и риски. Дело в том, что если помощь Украине станет делом отдельных государств, это может разрушить ключевой принцип ЕС — взаимную солидарность. В таком случае, предупреждают дипломаты, в будущем те же страны могут отказаться помогать партнерам, которые сегодня не готовы вкладываться в поддержку Киева. Как выразился один из собеседников издания, «солидарность — это улица с двусторонним движением».

При этом Украине требуется поддержка прямо сейчас, подчеркивает Politico. По оценкам Еврокомиссии, в следующем году бюджетный дефицит страны превысит 70 миллиардов евро, и она будет вынуждена резко сократить расходы. Это подталкивает страны ЕС к поиску решения до предстоящего саммита, который запланирован на 18 декабря.

