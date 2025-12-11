EN
Общество

Госдума захотела ввести новые ограничения для уехавших россиян

2 минуты чтения 18:56

Депутаты Госдумы предложили ввести новые ограничения для живущих за границей россиян, не исполняющих наложенные на них по всем статьям УК и некоторым из статей КоАП наказания. Подготовленный ими законопроект размещен на сайте российского парламента.

Депутаты предлагают создать реестр лиц, уклоняющихся от исполнения наказания. Решение о включении в него будет принимать Генпрокурор или его заместитель. В реестр будут включать людей, не отбывших наказание, назначенное по всем статьям УК, а также статьям 19.5 (только ч. 42), 19.34, 20.3.2, 20.3.3, 20.3.4, 20.33 КоАП. 

Указанные статьи КоАП относятся к регулированию деятельности «иноагентов», а также устанавливают ответственность за призывы к нарушению территориальной целостности России, «фейки» про армию, призывы к введению санкций против России и участие в деятельности «нежелательной» организации. Для включения в список также понадобится заключение властей об уклонении от наказания и о нахождении за пределами России.

«Медиазона» отмечает, что депутаты предложили ограничить таким людям доступ к получению загранпаспорта и других документов по вопросам гражданства, регистрацию брака и смены имени, часть нотариальных действий, а также предоставление помощи в ситуации, когда человек нуждается в деньгах за границей.

В полном списке предложенных ограничений оказались также запреты на получение государственных и муниципальных услуг онлайн, на совершение сделок от имени физического лица и юридически значимых действий в его интересах по доверенности, блокирование денежных средств, отказ в предоставлении лицензий и их отзыв, отказ в заключении кредитного договора, запрет на регистрацию транспортного средства и ограничение на управление им, приостановка регистрации недвижимости, запрет на регистрацию в качестве самозанятого или ИП.

Из реестра будут исключать человека, который исполнил наложенное судом наказание, прибыл в Россию или умер. Также ограничения будут сняты, если суд отменил решение об уголовной или административной ответственности. Закон вступит в силу 1 марта, если его последовательно одобрят Госдума, Совфед и Владимир Путин.

Помогающий эмигрантам проект «Ковчег» отмечает, что часть предлагаемых ограничений работает уже и сегодня. Так, в выдаче загранпаспорта за рубежом откажут человеку с долгами на сумму в 30 тысяч рублей и более, если сотрудник ФССП вынесет постановление об ограничении на выезд из России. Это касается и сумм, накопленных по штрафам.

Также в выдаче загранпаспорта уже отказывают людям, имеющим статус обвиняемого или подозреваемого по уголовному делу, а также осужденным, не отбывшим наказание.

