В России появилась Конституция для зумеров

В российских книжных магазинах появилась Конституция для зумеров, в которой российские законы переписаны молодежным языком. Книга сохраняет структуру оригинальной российской конституции, а на ее обложку поместили изображения блогеров Вани Дмитриенко и Вали Карнавал, сообщает Ura.ru.

«Нет ничего плохого в том, чтобы подросткам рассказывали о ценностях Конституции простым и веселым языком. Главное, чтобы информация оставалась неискаженной», — заявил депутат Виталий Милонов телеканалу ТВЦ.

Как пишет издание, в Конституции для зумеров главу «Основы конституционного строя» переименовали в «Базовый вайб страны». В первой статье, которая в оригинальном документе определяет Россию как «демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления», говорится, что Россия — это «типа большой единый сервер, где все работает по правилам демократии, закона и уважения, а не как в Fortnite».

Здесь дети вешались от голода Две главных диктатуры XX века поделили Европу. Одна из них депортировала целые народы, а захват стран называла «присоединением». Это был СССР Политика 26 минут чтения

Во второй статье права человека называют «имбой», а государство — обязанным беречь человека, «как легендарный лут», и следить, «чтобы никто не токсил и не ломал твою психику». При этом в Конституции подчеркивается, что гражданин — «не NPC». Саму статью переименовали в «Человек-ГГ».

Далее в Конституции для зумеров сказано, что все крутые решения в стране идут от народа, а отношения власти и народа сравниваются с отношениями подрядчика и заказчика. В оригинальной третьей статье российской Конституции говорится, что «носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ». В Конституции для зумеров эта статья названа «Народ — это сигма».

Среди других использованных в Конституции сленговых выражений — «крафтеры законов» вместо парламента, «админы» вместо правительства, «главный трек» вместо гимна и «главный сигма РФ» вместо главы государства. В то же время Ura.ru отмечает, что некоторые сленговые выражения из книги уже устарели.