Политика

Сыну замдиректора ЦРУ установили памятник в аннексированном Донецке

2 минуты чтения 20:17 | Обновлено: 20:27

Памятники двум погибшим участникам войны в Украине открыли в донецкой школе №115. Один из них посвящен рядовому Майклу Глоссу, сыну высокопоставленных американских военных, сообщил назначенный главой Донецка Алексей Кулемзин.

Памятник 21-летнему Глоссу украсили табличкой с надписью: «Солдат — это не профессия, а призвание. Нет чужой земли для того, кто сражается за справедливость». В конце таблички на английском языке написано: «Да будут прославлены герои!»

«Он для вас необычный, а для нас он обычный такой десантник, как и многие другие, он вместе со всеми выполнял свой долг, так же воевал. Воевал в районе Часова Яра, участвовал в штурмовых действиях плечом к плечу со своими товарищами», — высказался о Глоссе командующий ВДВ Михаил Теплинский.

Второй бюст, появившийся около донецкой школы, принадлежит ефрейтору Ивану Коковину. Он погиб при штурме Донецка. В тот же день памятники Коковину и Глоссу открыли также в селе Отрок Красноярского края, откуда был родом ефрейтор.

Известие о том, что в рядах российской армии воевал, а впоследствии погиб американец часто комментировали представители действующей власти. Владимир Путин, выступая на Валдае 2 октября, назвал Глосса храбрым человеком и привел слова из американского гимна: «И как там в гимне поется? США — страна храбрая, да? Вот он, храбрый человек».

Матерью Глосса является Джулиан Глосс, которая занимает должность заместителя директора ЦРУ, а отец — Ларри Глосс — раньше служил офицером в американских ВМС. Родителям погибшего через спецпосланника президента США Стива Уиткоффа передали орден Мужества, присужденный Глоссу.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия, по подсчетам «Медиазоны», потеряла на войне 153 171 человека. Это только те люди, чью смерть журналисты смогли подтвердить по открытым данным.

