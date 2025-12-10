EN
Общество

СМИ: москвичке с «гниющими ногами» и весом около 300 кг отказали в лечении

15:19 | Обновлено: 15:34
Москвичку весом около 300 килограммов отказались госпитализировать в одной из столичных больниц. Ее привезли туда с жалобами на сильные боли. Об инциденте пишет телеграм-канал «112».

По его данным, речь идет о 69-летней женщине по имени Елена, которая страдает рядом хронических заболеваний, включая диабет, гипертонию и панкреатит. Несколько дней назад ей стало плохо, и ее дочь вызвала скорую помощь. Для транспортировки пациентки потребовалась помощь сотрудников МЧС, так как самостоятельно переместить ее врачи не смогли.

В приемном отделении городской больницы врачи обнаружили у женщины глубокие гниющие язвы. Медики провели несколько обследований и, несмотря на жалобы пациентки и состояние кожи, отказались оставлять ее в стационаре. Судя по фотографиям выписки, которыми сопровождается публикация в телеграм-канале, врачи не увидели показаний для ее госпитализации в отделение гнойной хирургии. Они выписали женщину со списком рекомендаций.

Отомстил за смерть семьи
Россиянин потерял жену и детей в авиакатастрофе. Он выследил в Европе диспетчера того рейса и зарезал его
Криминал

Как отмечает «112», семья Елены не согласна с таким решением врачей. Пациентка настаивает, что ей становится хуже и у нее буквально «гниют ноги», а без лечения, по ее мнению, якобы может развиться гангрена.

Годом ранее в Москве мужчину весом в 300 килограммов с признаками сердечной недостаточности пришлось эвакуировать для транспортировки в больницу через окно. Как рассказали в пресс-службе столичного Минздрава, пациента не получалось вынести на носилках через дверной проем — он не помещался. Но, поскольку мужчина проживал на первом этаже, было принято решение вызвать спасателей, которые спилили решетки на окнах. По информации канала Baza, мужчину госпитализировали, но спасти его медикам не удалось, позже он скончался в реанимации.

Фото:Telegram-канал «112»

