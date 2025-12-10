Карты «Мир» объявили бессрочными

Платежные карты «Мир», чей срок действия истек, продолжат работать. Об этом, как передает РБК, объявили представители оператора «Мира» — Национальной системы платежных карт (НСПК). Там уточнили, что достигли соответствующей договоренности с банками.

Как отметили в НСПК, продление работы карт с истекшим сроком действия «позволит людям самостоятельно принимать решение о замене таких карт и делать это планомерно».

Там также напомнили, что уже продлевали работу карт, чей срок действия истек, во время пандемии ковида, когда люди не могли посещать отделения банков. В пресс-службе НСПК подчеркнули, что тогда «механизм показал свою эффективность в сложившихся условиях».

В то же время оператор «Мира» уточнил, что карты «Мир» с истекшим сроком действия с 2030 года нельзя будет использовать «в отложенных и офлайн-режимах», например, для оплаты проезда в транспорте или покупок на борту самолета во время полета, то есть в тех случаях, когда банк не может проверить транзакцию в режиме реального времени.

После ухода из России платежных систем Visa и Mastercard, последовавшим за началом вторжения российских войск в Украину, российские банки продлили сроки работы своих этих систем или сделали их бессрочными.

Глава НСПК Дмитрий Дубынин в октябре 2025 года заявил, что работу карт Visa и Mastercard с истекшим сроком годности нужно ограничить. Тогда он пояснил, что с 1 января 2025 года в таких картах перестали действовать сертификаты безопасности в чипах. При этом представители Центробанка тогда же заверили, что выпущенные российскими банками карты Visa и Mastercard продолжат работать, а «резких шагов» по отключению карт не будет.