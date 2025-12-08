EN
Экономика

Россиянам захотели разрешить больше работать сверхурочно

2 минуты чтения 14:02

Минэкономразвития и Минтруд разработали поправки в Трудовой кодекс, которые позволят россиянам больше работать сверхурочно, чтобы больше зарабатывать. Об этом пишет РИА «Новости», ознакомившись с содержанием документа.

Издание напоминает, что, согласно действующему законодательству, продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов за календарный год.

Авторы поправок хотят увеличить последнюю норму вдвое. «Продолжительность сверхурочной работы для каждого работника может быть увеличена до 240 часов в год, если это предусмотрено коллективным договором и (или) отраслевым (межотраслевым) соглашением, распространяющимся на данного работодателя», — говорится в тексте подготовленных министерствами поправок.

Близкий к разработке поправок федеральный чиновник, чье имя агентство не называет, пояснил, что цель законопроекта — «найти сбалансированный подход, который, с одной стороны, даст бизнесу инструмент для гибкого реагирования на производственные потребности, а с другой — позволит людям зарабатывать больше денег, обеспечит им дополнительные возможности и гарантии». Он также отметил, что эта инициатива является частью плана структурных изменений в экономике, который в ноябре одобрило правительство России.

Авторы поправок полагают, что увеличением лимита законной сверхурочной работы воспользуются в первую очередь россияне, занятые на обрабатывающих и добывающих предприятиях, а также в гостиничном и ресторанном бизнесе.

В свою очередь, РИА «Новости» отмечает, что Россия — единственная страна, где лимит продолжительности сверхурочной работы составляет 120 часов в год. В большинстве других стран, утверждает издание, лимиты выставлены на уровне от 240 до 560 часов в год.

