Россию обвинили в отправке похищенных украинских детей на перевоспитание в КНДР

2 минуты чтения 23:09

В Сенате США прошли слушания, во время которых Украина обвинила российские власти в том, что они вывозят похищенных украинских детей в «лагеря для перевоспитания». Об этом 3 декабря заявила юрист и эксперт по международному правосудию украинского Регионального центра прав человека Екатерина Рашевская. 

Раньше такие центры находились на территории России и Беларуси, но теперь детей отправляют еще и в Северную Корею. По словам правозащитницы, в России на данный момент действуют 165 лагерей, в которых украинских детей подвергают идеологической обработке, насаждая российские ценности и оправдывая российское вторжение в Украину. 

Конечная цель России заключается в том, чтобы «заставить украинцев убивать друг друга», считает Рашевская. Она обосновала это тем, что после достижения совершеннолетнего возраста вывезенные из Украины дети получают повестки в российскую армию.

Во время слушаний Рашевская продемонстрировала Сенату фотографии 12-летнего Михаила из оккупированной части Донецкой области и 16-летней Лизы, которая до начала войны жила в Симферополе в аннексированном Крыму. Детей недавно обнаружили в лагере «Сондовон», расположенном на юго-востоке Северной Кореи. Там их якобы учили «уничтожать японских милитаристов» и познакомили с корейскими ветеранами, которые в 1968 году убили девять американских солдат с корабля «Пуэбло».

Рашевская также настаивала на том, что Россия не выполняет обязательств по воссоединению детей, вывезенных с захваченных территорий, с их семьями. Независимая международная организация Human Rights Watch, которая документирует нарушения прав человека по всему миру, заявляла, что российские власти искореняют украинский язык на оккупированных украинских территориях.

