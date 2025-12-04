Россиянки пожаловались на изуродованные тела после процедур у известного бьюти-мастера

Десятки россиянок заявили о предоставлении некачественных услуг со стороны бьюти-мастера из Махачкалы Раисат Алгасановой, пишет телеграм-канал Baza со ссылкой на их отзывы.

Реклама навязала женщинам бритье ног и подмышек Волосы считались нормой, пока маркетологи не убедили мир в обратном Общество 21 минута чтения

Недовольные клиентки «Клиники Алгасановой» утверждают, что у учреждения нет необходимой лицензии, а у Алгасановой — медицинского образования. Женщины говорят, что после процедур в клинике у них начались инфекции, а также заражение крови и некроз тканей.

Впервые подробный материал о жалобах на работу Алгасановой написала «Новая газета» в декабре 2020 года. Журналисты рассказали историю пострадавшей от проведения некачественной операции Мадины Аушевой — она добилась возбуждения против Алгасановой уголовного дела по статье о незаконном осуществлении медицинской деятельности (ч. 1 ст. 235 УК).

Медицинские эксперты подтвердили, что мастер проводила операцию нестерильными инструментами и в неподходящих для этого помещениях. По словам Аушевой, следователь также сделал запрос в университет, который якобы выдал Алгасановой диплом об образовании — в учебном заведении ответили, что такая студентка у них не обучалась.

Тогда Алгасанова публично заявила, что проблемы со здоровьем у Аушевой начались из-за невыполнения выданных ей предписаний, мастер также опубликовала личные данные своей клиентки.

В разговоре с Baza одна из россиянок описала похожий случай — 26-летняя Марина отметила, что операция проводилась в условиях антисанитарии, что привело к занесению инфекции и появлению гнойной флегмоны. Так называют острое воспаление тканей или жировой клетчатки, которое заносится в организм извне.

Телеграм-канал утверждает, что две пациентки Алгасановой находятся в реанимации, а еще одна скончалась во время операции 30 ноября. Алгасанова прокомментировала информацию о смерти своей клиентки в социальной сети Instagram. Женщина заявила, что пациентка не успела записаться на прием и умерла в другой больнице. Появление претензий от одной из клиенток она объяснила обидой.