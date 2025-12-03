СМИ: Ефремов нашел свою бывшую жену мертвой в «захламленной квартире»

Актер Михаил Ефремов нашел свою бывшую супругу, актрису Ксению Качалину, мертвой в ее квартире. О смерти 54-летней актрисы накануне сообщил в своем инстаграм-аккаунте режиссер Алексей Агранович. Качалина была известна по сериалам «Марш Турецкого» и «Романовы: Венценосная семья».

По данным близкого к силовикам телеграм-канала Shot, Ефремов вместе с сыном пришли навестить Качалину 1 декабря. Дверь им никто не открыл, после чего они взломали замки и смогли попасть внутрь. В квартире, как сообщается, не было света, и она была «сильно захламлена». Возле кровати лежала на боку Качалина без признаков жизни. Shot пишет, что они пытались реанимировать ее, но безуспешно.

Судя по трупным пятнам, тело могло пролежать в квартире несколько дней, уточняется в публикации. А предварительной причиной смерти названа острая сердечная недостаточность. Однако официального подтверждения этой информации пока нет. Последний раз родственники связывались с Качалиной около двух недель назад.

Повязанные кровью На трассе в Подмосковье несколько лет жестоко убивали автомобилистов. Оказалось, преступления совершает банда, участники которой были у всех на виду Криминал 29 минут чтения

Ксения Качалина была четвертой женой Михаила Ефремова. Они состояли в браке с 2000 по 2004 год, у них есть общая дочь Анна-Мария Ефремова. Как писала ранее газета «АиФ», еще в подростковом возрасте дочь отказалась общаться с матерью, и Ефремов добился единоличной опеки через суд. В последние годы Качалина практически не снималась. СМИ писали, что актриса переживала тяжелый период и злоупотребляла алкоголем.

Третья жена Ефремова, актриса Евгения Добровольская, скончалась в январе этого года в возрасте 60 лет от онкологического заболевания.